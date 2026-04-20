PSGs Niederlage gegen Lyon bedeutet, dass das Ligue-1-Titelrennen mit Lens weiterhin völlig offen ist

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Paris Saint-Germain bleibt Favorit auf den Ligue 1-Titel, einen Titel, den sie in den letzten 13 Ausgaben elfmal gewonnen haben, doch für das von Luis Enrique geführte Team lief es nicht reibungslos, und die Probleme setzen sich nach der 1:2-Niederlage gegen Lyon am vergangenen Sonntag fort, wobei Endrick und Moreira in den ersten 18 Minuten Tore erzielten. Die Niederlage bedeutet, dass PSG mit 63 Punkten die Liga anführt, nur einen mehr als Lens (62 Punkte), und noch vier Spieltage ausstehen.

Ein ähnlicher Fall wie in der Premier League mit Arsenal und Manchester City? Nun, in diesem Fall hat PSG einen größeren Vorteil, da sie ein Spiel weniger haben, ein verzögertes Heimspiel gegen Nantes (Vorunterlage), das am Mittwoch, den 22. April, ausgetragen wird.

Wenn PSG dieses Spiel gewinnt, wird die Führung auf vier Punkte steigen, obwohl sie sich keinen weiteren Ausrutscher wie gestern leisten können, zumal es noch ein direktes Spiel zwischen Lens und PSG gibt (ausgetragen im Lens-Stadion), das sehr umstritten vom Spieltag 29 verschoben wurde und am 13. Mai stattfinden soll, nur vier Tage vor dem einheitlichen Endspieltag am 17. Mai.

Wenn PSG am Mittwoch nicht gewinnen kann, hätte Lens die Chance, die Liga zu gewinnen und eine große Überraschung zu erringen, wenn sie alle verbleibenden Spiele gewinnen. PSG (das Vitinha in den nächsten Tagen möglicherweise verletzungsbedingt vermissen wird) steht unter zusätzlichem Druck, in den nächsten zwei Wochen das Halbfinale der Champions League gegen Bayern München zu bestreiten, während RC Lens am Dienstag, den 21. April, das Halbfinale des französischen Pokals gegen Toulouse bestreitet (ein Wettbewerb, in dem PSG bereits ausgeschieden ist).