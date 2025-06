PSG und Macron reagieren auf die Gewalt und Ausschreitungen während der Champions-League-Feierlichkeiten von PSG

HQ

Der überwältigendeChampions League Sieg von Paris Saint-Germain gegen Inter am Samstagabend führte zu einer seltenen Gelegenheit, bei der die ganze Stadt auf die Straße ging, um den ersten Champions-League-Titel von PSG zu feiern. EFE berichtet, dass rund 110.000 Menschen an der Parade auf den Champs-Élysées und am Arc de Triomphe teilnahmen, Szenen, die in Frankreich sehr selten sind: Ligue-1-Titel werden in diesem Ausmaß nicht gefeiert (PSG gewinnt seit 2012 fast jedes Jahr, so dass die Szenen eher an den WM-Siegen von 1998 und 2018 lagen.

Mit so viel Freude kam es auch zu Unruhen, denn die Samstagnacht war in einigen Teilen von Paris (und anderen Städten) ein Albtraum, mit Ausschreitungen, verbrannten Autos, geplünderten Geschäften, 500 Verhaftungen, 200 Verletzten, darunter ein Polizist in kritischem Zustand und 2 Toten. Aus diesem Grund begann die Rede von Emmanuel Macron mit einem Gedenken an die Verletzten und Toten: "Zunächst möchte ich sagen, dass wir uns in einem Moment des Sieges und der Freude befinden, und nichts kann rechtfertigen, was in der Hauptstadt und im Land passiert ist." Macron fügte hinzu, dass "die Antwort angemessen sein wird, die Verantwortlichen zu verfolgen".

Auch Paris Saint-Germain verurteilte die Ausschreitungen: "Paris Saint-Germain verurteilt die Gewalt, die sich am Rande der Feierlichkeiten ereignete, auf das Schärfste. Dieser Europameistertitel sollte ein Moment der kollektiven Freude sein, nicht der Aufregung oder der Exzesse.

Diese isolierten Handlungen widersprechen den Werten des Vereins und repräsentieren in keiner Weise die überwiegende Mehrheit unserer Fans, deren vorbildliches Verhalten während der gesamten Saison Lob verdient. Paris Saint-Germain ruft alle dazu auf, mit Verantwortung und Respekt zu handeln, damit dieser historische Sieg ein Moment des Stolzes bleibt, den alle teilen."

Der französische Innenminister Bruno Retailleau sagte ebenfalls, dass die Ursachen für diese Unruhen, die in Frankreich häufig sind, komplex seien, und verwies auf Familien, die Minderjährigen erlauben, nachts in der Öffentlichkeit spazieren zu gehen.

"In Paris gab es eine barbarische Fabrik, die sich leider in ganz Frankreich ausgebreitet hat", so der Minister, und in Frankreich entbrannte eine neue politisierte Debatte über die Einwanderung und den Machtmissbrauch der Strafverfolgungsbehörden.