Ausschreitungen in Paris nach PSG-Sieg, darunter dramatische Fahrerflucht, bei der ein Mensch schwer verletzt wird

Die Feierlichkeiten zum Halbfinalsieg in der Champions League gegen Arsenal zum Paris Saint-Germain wurden in einer Straße der französischen Hauptstadt chaotisch und besonders dramatisch. Mehrere Videos in den sozialen Medien haben gezeigt, wie ein Mercedes eine Gruppe von Menschen in der Rue Christophe Collomb überfährt, so RMC Sport.

Lokalen Berichten zufolge wurden drei Menschen verletzt und einer befindet sich in kritischem Zustand. Andere Unterstützer verfolgten das Auto und die Insassen verließen das Auto und flohen zu Fuß, während das Auto in Brand gesetzt wurde. Sie wurden noch nicht identifiziert.

Dieser Autounfall war der dramatischste in einer chaotischen Nacht in Paris, mit Ausschreitungen, Plünderungen und Polizeiangriffen, bei denen einige vermummte Fans gegen die Polizei kämpften. 47 Personen wurden bei den Zwischenfällen festgenommen, die noch vor Spielbeginn begannen und sogar noch vor dem Schlusspfiff, als der Sieg sicher schien und sich auf die Champs-Élysées und rund um das Stadion Parc des Princes konzentrierte.