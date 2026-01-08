PSG überwindet eine späte Schreck und gewinnt den Trophée des Champions (französischen Supercup) im Elfmeterschießen

HQ

Paris Saint-Germain gewann einen weiteren Trophée des Champions und besiegte Marseille im Elfmeterschießen in einem Spiel in Kuwait. Mit diesem Sieg baut PSG den Rekord von 14 Siegen im französischen Supercup aus, darunter alle seit 2013, mit Ausnahme von 2021, als sie gegen Lille verloren.

Marseille kam der Serie nahe, dank eines Elfmeter von Mason Greenwood und eines unglücklichen Eigentors von William Pacho. Gonçalo Ramos' Tor in der 95. Minute führte jedoch zum Elfmeterschießen, bei dem PSG mit 4:1 gewann.

Nach ihrer äußerst erfolgreichen Saison 2024/25 ist es PSG gelungen, in dieser Saison jeden kleineren Titel zu gewinnen (UEFA-Supercup, FIFA-Interkontinentalpokal und den französischen Supercup)... Aber bei diesen drei Gelegenheiten im Elfmeterschießen. Erneut erwies sich PSGs zweiter Torwart Chevalier als entscheidend, als er die Schüsse von Matt O'Riley und Hamed Traore parierte, während Ramos, Vitinha, Nuno Mendes und Desire Doué für PSG trafen.

In der Ligue 1 liegt PSG auf dem zweiten Platz, nur einen Punkt hinter Lens. Marseille liegt mit 32 Punkten auf dem dritten Platz. Letzte Saison belegte Marseille den zweiten Platz in der Ligue 1, was ihnen Zugang zum heutigen Spiel verschaffte, da PSG sowohl die Ligue 1 als auch die Coupe de France gewann.