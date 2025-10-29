PSG behält die Tabellenführung in der Ligue 1, verliert aber Désiré Doué, der unter Tränen liegen muss

HQ

Paris Saint-Germain setzt seine ungleichmäßige Serie in der Ligue 1 fort, mit dem dritten Unentschieden in vier Spielen, einem 1:1 gegen Lorient (16. von 18 in der Tabelle), mit Toren von Nuno Mendes für PSG und Igor Carioca für Lorient zwei Minuten später, einer Mannschaft, die mit vier Verteidigern und fünf Mittelfeldspielern spielte, um sich gegen die Offensive von Luis Enrique zu behaupten.

Paris Saint-Germain, Gewinner von elf Ligue-1-Titeln seit 2013, vier in Folge seit 2022, führt die französische Liga an... Und tatsächlich führen sie mit 21 Punkten. Allerdings haben sie fünf Teams auf den Fersen: Monaco hat 20 Punkte, Marseille, Straßburg, Lyon und Lens haben 19 Punkte.

Tatsächlich würde Marseille jetzt die Ligue 1 anführen, wäre da nicht Ousmane Camara für Angers gewesen, der in der 96. Minute beim 2:2-Unentschieden gegen Marseille ebenfalls am Mittwoch den Ausgleich erzielte. Überraschenderweise haben sie trotz des Rückstands von Marseille eine bessere Tordifferenz (13) als PSG (11).

Désiré Doué verletzt sich bei PSG

Die schlimmste Nachricht für PSG ist jedoch, dass sich der Jungstar der Mannschaft, Desiré Doué, am rechten Oberschenkel verletzt hat und auf einer Trage abtransportiert werden musste. Der 20-jährige Stürmer erzielte zuletzt beim 7:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen einen Doppelpack, wird aber nach mehrwöchiger Pause wegen einer weiteren Verletzung erneut pausieren müssen. Nächste Woche ist PSG bei Bayern München zu Gast. Beide stehen mit 3/3 Siegen an der Tabellenspitze der Champions League, aber das wird nicht mehr lange so bleiben...

