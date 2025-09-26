Das Werksfahrerprogramm von Project Motor Racing nimmt den legendären Fahrer Tetsuya Yamano unter Vertrag

HQ

Es gibt nur wenige Dinge im japanischen GT-Rennsport, die Legende Tetsuya Yamano noch nicht erreicht hat. Seine größten Erfolge feierte er im GT3000-Rennsport, wo er in der Saison 2004-2005 mit drei verschiedenen Autos die Meisterschaft gewann.

Yamano unterhält eine enge Beziehung zum Gaming-Giganten Sega, und da die in Tokio ansässigen Sonic-Schöpfer die Publisher von Project Motor Racing in Japan sind, haben sie dafür gesorgt, dass Yamano nun Teil des Factory-Treiberprogramms geworden ist.

Dabei handelt es sich um ein Beta-Testprogramm für erfahrene Sim-Racing-Profile und echte Rennfahrer, die verschiedene "Entwicklungs-Builds" testen und über ein spezielles Portal für das Spiel ihr Feedback geben können.

Autouhr: "Yamano sagt, dass er nicht viele Gelegenheiten hatte, Spiele oder Simulatoren zu spielen, daher ist er mit den aktuellen Rennspielen nicht sehr vertraut, aber er hatte ein paar Mal die Gelegenheit, sie zu spielen. Aber selbst in Spielen, die als realistisch gelten, spürte er einen großen Unterschied zwischen echtem und echtem Fahren. Aus diesem Grund konnte er die Autos im Spiel nicht so fahren, wie er es wollte.

"Aus diesem Grund erweckten Rennspiele bei Yamano den Eindruck, dass er "schlecht darin" sei, also distanzierte er sich natürlich von ihnen. Genau wegen dieses Gefühls fand er es jedoch so reizvoll, am Factory Driver Program teilzunehmen, bei dem "Virtuelles und Reales nahezu perfekt aufeinander abgestimmt sind und so präzise wie ein reales Auto werden." Er sagte auch, dass er es "kaum erwarten kann" zu sehen, wie sich die Anziehungskraft des Motorsports auf eine Vielzahl von Menschen ausbreiten wird. sowohl Erwachsene als auch Kinder, durch Spiele, die es ihnen ermöglichen, wirklich realistisches Autoverhalten zu erleben."