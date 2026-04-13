Professor Layton and the New World of Steam wird auch auf PC und PS5 erscheinen

HQ

Wir verfolgen die Entwicklung von Professor Layton and the New World of Steam schon seit einiger Zeit, mit neuen Versprechen, dass das Spiel dieses Jahr erscheinen wird. Auch wenn das weiterhin der Fall ist, kennen wir noch kein festes Veröffentlichungsdatum, obwohl ein aktueller Trailer einige sehr vielversprechende Neuigkeiten vermittelt.

Im Rahmen eines kürzlichen Level-5-Events wurde bestätigt, dass Professor Layton and the New World of Steam weiterhin für eine Veröffentlichung später im Jahr 2026 geplant ist und dass diese Veröffentlichung nicht nur von einer Switch-Version begleitet wird, sondern auch von einer PC- und PS5-Version.

Dies wurde in einem neuen Trailer zum Spiel erwähnt, der einen weiteren Vorgeschmack darauf bietet, was einen erwartet. Diesen neuesten Einblick in das Spiel können Sie unten sehen, alles im Vorfeld des späteren Erscheinens.