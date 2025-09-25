Professor Layton and the New World of Steam hat sich verzögert

HQ

Der Entwickler Level 5 hat kürzlich angekündigt, dass sein erwartetes nächstes Kapitel der Professor Layton-Serie nicht wie erwartet im Jahr 2025 erscheinen wird. Es ist zu einer Verzögerung gekommen, die das Spiel in ein Startfenster von 2026 verschoben hat, alles als Teil der Bemühungen, sicherzustellen, dass die beste Version des Spiels geliefert wird.

"Level 5 Inc. möchte sich zunächst bei allen Fans aufrichtig entschuldigen, die sich auf die Veröffentlichung von Professor Layton and the New World of Steam gefreut haben. Obwohl die Veröffentlichung ursprünglich für 2025 geplant war, wurde der Start auf 2026 verschoben, um das Spiel in der bestmöglichen Form zu liefern."

Der Entwickler verabschiedet sich mit den Worten: "Wir bedauern zutiefst die Unannehmlichkeiten, die diese Verzögerung verursachen könnte, und danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis und Ihre anhaltende Unterstützung."

Mit der Verzögerung ist ein neuer Trailer für das Spiel eingetroffen, den Sie unten sehen können.