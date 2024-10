Prince of Persia: The Lost Crown Entwickler bestätigt Bericht, dass Team zu "anderen Projekten" wechselt

HQ

In letzter Zeit brodelt die Gerüchteküche darüber, was die Zukunft für Ubisoft Montpellier, den Schöpfer von Prince of Persia: The Lost Crown, bereithält. Während es ursprünglich so aussah, als ob das Team nach schlechten Verkaufszahlen des Spiels aufgelöst worden wäre, schien es dann plötzlich, als wäre das Team neu zugewiesen worden und stattdessen damit beauftragt worden, die Zukunft von Rayman zu erkunden. Wir haben jetzt die Bestätigung erhalten, dass Letzteres zu passieren scheint.

In einem Statement zu X bestätigt Senior Producer Abdelhak Elguess nicht nur, dass die Arbeit an The Lost Crown abgeschlossen ist und dass keine weiteren Post-Launch-Inhalte kommen werden, sondern er merkt auch an, dass das Spiel bald auf dem Mac erscheinen wird und dass Teammitglieder zu "anderen Projekten" verschoben werden.

Konkret stellt Elguess fest: "Die meisten Teammitglieder, die an Prince of Persia: The Lost Crown gearbeitet haben, sind zu anderen Projekten gewechselt, die von ihrer Expertise profitieren werden."

Es wird nicht ausdrücklich erwähnt, dass es sich um Rayman handelt, aber da Ubisoft Milan (von dem angenommen wird, dass es sich um die Wiederbelebung von Rayman kümmert) mit seinen eigenen Problemen konfrontiert ist, scheinen alle Sterne günstig zu stehen.

In Bezug auf die Zukunft von Prince of Persia fügt Elguess hinzu: "Wir wissen, dass die Spieler diese Marke lieben und Ubisoft freut sich darauf, in Zukunft mehr Prince of Persia-Erlebnisse zu bringen."