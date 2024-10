Weitere Mitarbeiter von Ubisoft Mailand planen, das Studio zu verlassen

HQ

Ubisoft kann in diesem Jahr keine Pause einlegen. Der französische Publisher scheint jede Woche aus einem neuen negativen Grund in den Schlagzeilen zu sein, sei es im Zusammenhang mit den Problemen von Star Wars Outlaws, Kritik an Assassin's Creed Shadows, niedrigen XDefiant Spielerzahlen, Buyout-Gerüchten oder streikenden Studios. Die neueste Entwicklung ordnet sich in die letztere Kategorie ein.

Nach der Bestätigung, dass Mario + Rabbids-Schöpfer Davide Soliani Ubisoft Mailand verlassen hat, hat das Studio mit vielen Turbulenzen zu kämpfen. Das jüngste Problem ist ein Exodus von Mitarbeitern, die nach dem Streik nach der Durchsetzung eines Mandats zur Rückkehr ins Büro beschlossen haben, dass es genug ist und das Studio ganz verlassen.

Einem Bericht von Insider Gaming zufolge wird das etwa 100-köpfige Studio den Narrative Director Andrea Babich, den Senior 3D Artist Salvatore Ditrani, den Associate Lead Engine Programmierer Riccardo Stucchi, den erfahrenen technischen Animator Matteo Bigatti, den Konzeptkünstler Giacomo Boni, den technischen Spieledesigner Andrea Giuseppe Castriotta und den Senior Quest Designer Lorenzo De Simone verlieren.

Dem Bericht zufolge war das Mandat für die Rückkehr ins Büro für die Mitarbeiter eine große Herausforderung, da nach der erlassenen Fernverkehrspolitik viele Entwickler aus dem Stadtzentrum in eine erschwinglichere Gegend zogen, und das alles aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten im Mailänder Stadtzentrum.

Angesichts der jüngsten Streiks muss man sich fragen, was die Zukunft für dieses Studio bringen wird und auch für die Spiele, an denen es beteiligt ist und an denen es arbeitet.