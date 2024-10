Rayman kehrt aus der Asche von Prince of Persia: The Lost Crown zurück

In den frühen Morgenstunden der vergangenen Nacht schrillten die Alarmglocken, dass Ubisoft Montpellier, das Studio hinter der Entwicklung von Prince of Persia: The Lost Crown, schließen würde. Ein Bericht, den wir unter Quarantäne gestellt hatten, bis wir ihn aus erster Hand bestätigen konnten, und den wir nun dankenswerterweise dementieren können. Jetzt können wir jedoch etwas mehr Licht in die Angelegenheit bringen, basierend auf den neuesten Informationen von Insider Gaming.

Das Nachrichtenportal hat enthüllt, dass Mitglieder des Entwicklerteams hinter The Lost Crown, einem brillanten Spiel, das nicht von guten Verkäufen begleitet wurde, tatsächlich nicht ihren Job im Unternehmen verloren haben, sondern einem anderen Projekt in der Entwicklung zugewiesen wurden. Genauer gesagt an eines, das als Project Steambot bekannt ist und bisher bei Ubisoft Mailand zentralisiert war. Und welches Spiel verbirgt sich unter diesem Codenamen? Nichts anderes als die Rückkehr der Rayman-Franchise.

Steambot ist eigentlich Rayman Remake (bis ein endgültiger Titel vorliegt) und wird den Charakter wieder in den Vordergrund rücken lassen. Und obwohl es gut ist zu hören, dass die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz nicht verlieren werden, ist an der Arbeitsfront nicht alles positiv.

Der umstrittene Rayman-Schöpfer Michel Ancel, der für seine Skandale und Vorwürfe bekannt ist, ein toxisches Arbeitsumfeld bei Ubisoft zu fördern, ist als Berater an dem Projekt beteiligt. Den Quellen des Berichts zufolge hat dies zu einer gewissen Unsicherheit unter den jüngsten Mitarbeitern des Projekts geführt.

Es ist noch nicht klar, an welchem Rayman für ein Remake gearbeitet wird, aber wenn es eine Rückkehr in Form eines 3D-Abenteuers bedeutet, werden viele Spieler auf der ganzen Welt sicherlich begeistert sein.