Prime Video präsentiert einen neuen Blick auf Invincible: Staffel 4 und begrüßt Danai Gurira in der Besetzung

Es ist fast Zeit, dass Invincible zu Prime Video zurückkehrt, denn Staffel 4 der Zeichentrickserie startet im März. Mit dem bevorstehenden Newsletter bereitet der Streamer die Fans vor, indem er eine Reihe neuer Einblicke in die kommende Episodenreihe zeigt, darunter einen Vorgeschmack auf Lee Paces Thragg, die Einführung von Dinosaurus, Omni-Man und Allen the Alien s kosmischen Abenteuern sowie die Einführung von Universa, das von Danai Gurira gespielt wird.

Die neuesten Einblicke in die Serie sehen Sie unten, die derzeit Robert Kirkmans Versprechen einlösen wird, etwa zur gleichen Jahreszeit, also im Frühjahr, eine Staffel zu zeigen.

Freust du dich auf mehr Invincible ?