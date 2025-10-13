Invincible kehrt im März 2026 mit Lee Pace als Thragg zurück

HQ

Robert Kirkman versprach, dass Invincible zu Prime Video zurückkehren würde, etwa zur gleichen Zeit des Jahres, in der die dritte Staffel auf dem Streamer veröffentlicht wurde, irgendwann Anfang 2026. Allerdings hatten wir eigentlich nie ein Datum, auf das wir uns freuen konnten, zumindest nicht bis zum New York Comic Con am Wochenende.

Während des Festivals wurde bekannt gegeben, dass Invincible bereits im März 2026 zurückkehren wird. Wir haben noch kein festes Datum im Kopf, aber ein neuer Teaser-Clip, in dem Mark mit Atom Eve in Begleitung zu seinem Lieblings-Burgerladen (und jetzt zerstört) zurückkehrt, gibt ein Update darüber, wie es weitergeht. Schauen Sie sich den Clip unten an.

Aber das war noch nicht alles, was während der Show enthüllt wurde, denn es wurde auch bestätigt, dass Lee Pace als großer Viltrumite Antagonist Thragg in der Serie besetzt wurde, was darauf hindeutet, dass der enorm bedrohliche Charakter viel früher als erwartet auftauchen wird.

Was denkst du über dieses Casting und freust du dich auf die Rückkehr von Invincible ?