Invincible strebt an, in Zukunft jedes Jahr eine neue Saison zu veröffentlichen

Die Wartezeit zwischen der ersten und zweiten Staffel von Invincible war fast herzzerreißend lang. Es war etwas, das die Macher bemerkten und in Zukunft korrigieren wollten, indem sie immer wieder erwähnten, dass die Fans in Zukunft nicht mehr so extrem lange zwischen den Staffeln warten würden, und das ist etwas, worüber der große Architekt aller Dinge Invincible, Robert Kirkman, noch einmal gesprochen hat.

In einem Interview mit DiscussingFilm bestätigte Kirkman, dass das Ziel darin besteht, einen jährlichen Veröffentlichungsrhythmus für die Serie beizubehalten und dass idealerweise auch eine neue Staffel zu Beginn des Jahres erscheinen wird, obwohl dies nicht garantiert ist.

Kirkman erklärte: "Ich denke, dass der Veröffentlichungsplan, in dem wir uns befinden, viel mehr das ist, was wir in Zukunft erwarten können, im Gegensatz zu dem Veröffentlichungsplan, den wir zwischen Staffel 1 und 2 hatten. Wir arbeiten hinter den Kulissen mit Shaun O'Neill und Dan Duncan und dem gesamten Team in halsbrecherischem Tempo, um diese Fabrik in Bewegung zu halten und diese Show in Produktion zu halten, damit wir einen ziemlich regelmäßigen Clip herausbringen können. Wissen Sie, ich kann nicht garantieren, dass wir jedes Jahr Anfang Februar wiederkommen, aber ich kann sagen, dass das das Ziel ist."

Mit bis zu acht Staffeln Invincible möglicherweise auf dem Weg, sieht es so aus, als hätten wir bis 2030 jede Menge animierte Superhelden-Action zu genießen.