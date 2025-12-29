Premier-League-Spiele diese Woche: Letztes 2025, erstes 2026
Dies sind die Premier-League-Spiele am 30. Dezember und 1. Januar.
Fußball hört in England nicht auf, selbst während der Feiertage: Es gab Fußball seit Boxing Day, und Spieltag 19 wird sofort fortgesetzt: von Dienstag, dem 30. Dezember, bis Donnerstag, dem 1. Januar (obwohl es am 31. Dezember logischerweise keine Spiele gibt). Nach dem letzten Spieltag zeigt die Premier-League-Tabelle erneut die "großen sechs" in England an der Spitze, mit Arsenal in Führung, aber nur zwei Punkte vor Manchester City, und einem verbesserten Liverpool, das in die Top 4 zurückkehrt:
- Arsenal: 42 Punkte
- Manchester City: 40 Punkte
- Aston Villa: 39 Punkte
- Liverpool: 32 Punkte
- Chelsea: 29 Punkte
- Manchester United: 29 Punkte
- Sunderland: 28 Punkte
Sunderland, die Überraschung des Jahres, ist siebte Monate nach dem Aufstieg aus der zweiten Liga und investiert 115 Millionen Euro in Spieler, was ihnen geholfen hat, trotz acht Jahren Pause in der Premier League eines der besten Teams der Liga zu bleiben.
Dies sind die Spiele des 19. Spieltags der Premier League, etwa Silvester:
- Burnley gegen Newcastle: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ
- Chelsea gegen Bournemouth: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ
- Nottingham Forest gegen Everton: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ
- West Ham gegen Brighton: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ
- Arsenal gegen Aston Villa: Dienstag, 30. Dezember, 20:15 GMT, 19:15 MEZ
- Manchester United gegen Wolves: Dienstag, 30. Dezember, 20:15 GMT, 19:15 MEZ
- Crystal Palace gegen Fulham: Donnerstag, 1. Januar, 17:30 GMT, 18:30 MEZ
- Liverpool gegen Leeds United: Donnerstag, 1. Januar, 17:30 GMT, 18:30 MEZ
- Sunderland gegen Manchester City: Donnerstag, 1. Januar, 20:00 GMT, 21:00 MEZ
- Brentford gegen Tottenham: Donnerstag, 1. Januar, 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ