Premier-League-Spiele diese Woche: Letztes 2025, erstes 2026

Fußball hört in England nicht auf, selbst während der Feiertage: Es gab Fußball seit Boxing Day, und Spieltag 19 wird sofort fortgesetzt: von Dienstag, dem 30. Dezember, bis Donnerstag, dem 1. Januar (obwohl es am 31. Dezember logischerweise keine Spiele gibt). Nach dem letzten Spieltag zeigt die Premier-League-Tabelle erneut die "großen sechs" in England an der Spitze, mit Arsenal in Führung, aber nur zwei Punkte vor Manchester City, und einem verbesserten Liverpool, das in die Top 4 zurückkehrt:



Arsenal: 42 Punkte

Manchester City: 40 Punkte

Aston Villa: 39 Punkte

Liverpool: 32 Punkte

Chelsea: 29 Punkte

Manchester United: 29 Punkte

Sunderland: 28 Punkte



Sunderland, die Überraschung des Jahres, ist siebte Monate nach dem Aufstieg aus der zweiten Liga und investiert 115 Millionen Euro in Spieler, was ihnen geholfen hat, trotz acht Jahren Pause in der Premier League eines der besten Teams der Liga zu bleiben.

Dies sind die Spiele des 19. Spieltags der Premier League, etwa Silvester:



Burnley gegen Newcastle: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ



Chelsea gegen Bournemouth: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ



Nottingham Forest gegen Everton: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ



West Ham gegen Brighton: Dienstag, 30. Dezember, 19:30 GMT, 20:30 MEZ



Arsenal gegen Aston Villa: Dienstag, 30. Dezember, 20:15 GMT, 19:15 MEZ



Manchester United gegen Wolves: Dienstag, 30. Dezember, 20:15 GMT, 19:15 MEZ



Crystal Palace gegen Fulham: Donnerstag, 1. Januar, 17:30 GMT, 18:30 MEZ



Liverpool gegen Leeds United: Donnerstag, 1. Januar, 17:30 GMT, 18:30 MEZ



Sunderland gegen Manchester City: Donnerstag, 1. Januar, 20:00 GMT, 21:00 MEZ



Brentford gegen Tottenham: Donnerstag, 1. Januar, 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ

