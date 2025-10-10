Premier-League-Schiedsrichter ist der Meinung, dass der VAR eine falsche Erwartung an Perfektion geweckt hat

HQ

Schiedsrichter sind auf dem Fußballplatz manchmal extremem Stress ausgesetzt, und in den meisten Fällen sind sie auch Ziel von Belästigungen, Beleidigungen und Angriffen von Fans. Der 46-jährige Schiedsrichter Anthony Taylor sagte in einem Interview mit BBC Sport, dass die Fans nicht immer Perfektion von ihnen erwarten können, da es diese nicht gibt, und legte den Fokus auf die Angst, die die Schiedsrichter haben.

"Es ist wirklich wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen, dass die Menschen Angst vor Versagen oder Fehlern haben. Wir müssen akzeptieren, dass die Menschen Angst haben werden, wenn wir nicht das richtige Umfeld schaffen, in dem sie sich entfalten können, und das wird sich langfristig negativ auf den Einzelnen und die Leistung auswirken", sagte der Funktionär, der seit 15 Jahren in der Premier League arbeitet.

Im Jahr 2023 leitete Taylor das Europa-League-Finale zwischen der Roma und Sevilla. Jose Mourinhos Roma verlor das Finale, später konfrontierte der portugiesische Trainer Taylor auf dem Parkplatz mit Taylor. Er wurde auch von Fans mit seiner Familie am Budapester Flughafen beleidigt. Er kann nicht verstehen, wie das akzeptabel ist: "Ich bin mir sicher, dass diese Leute es nicht wollen, wenn sich jemand umdreht und das zu ihnen oder ihren eigenen Kindern sagt", sagte er und sagte, dass seine Familie danach nie mehr mit ihm zu Spielen reist.

Der VAR führte zu einer falschen Erwartung von Perfektion

Er fügte hinzu, dass der Video-Schiedsrichterassistent (VAR) falsche Erwartungen geweckt habe: "Er hat diese Erwartung der Perfektion mit sich gebracht, dass er absolut alle Probleme lösen würde, und es wäre eine Utopie. In Wirklichkeit lagen diese Leute weit daneben. In einer Woche werden die Leute sagen: 'Wir wollen nicht, dass der VAR zu forensisch ist.' In der nächsten Woche werden sie fragen: 'Warum hat der VAR nicht eingegriffen?'", sagte Taylor.

Glauben Sie, dass der VAR für den Fußball von Vorteil ist?