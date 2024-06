Praktische Eindrücke: Phantom Blade: Zero konnte in der Kampfkunst Hack 'n Slash vom Schüler zum Sifu werden

HQ

"Soulslike mit einem Twist". Oder "kampforientiertes Action-RPG mit Schwerpunkt auf Parieren". Und natürlich in einem "einzigartigen Dark Fantasy Setting". Wir haben in den letzten Jahren so viele Spiele gesehen, auf die diese Beschreibung zutrifft. Vielleicht zu viele. Und das Summer Game Fest in den letzten Tagen in L.A. hat mit seiner überfüllten Runde neuer Anwärter bewiesen, dass dies nicht mehr nur ein Trend ist. Man könnte mich eine Seuche nennen.

Wenn es also schwieriger denn je ist, sich in einem übersättigten Genre abzuheben, fühlte es sich gut und erfrischend an, so etwas wie Phantom Blade: Zero auszuprobieren und mit den Entwicklern von S-Game zu sprechen. Ja, von außen mag es wie ein weiteres asiatisches Action-RPG aussehen, aber nachdem ich mehr darüber erfahren habe, wie es ist und sich anfühlt, bin ich mäßig optimistisch, da ich seinen etwas anderen Ansatz begrüße. Es könnte mit dem jungen, aber talentierten, leidenschaftlichen Entwicklerteam zu tun haben. Mit ihren chinesischen Wurzeln, mit klarer Inspiration durch die dunklen Geschichten und die Kung-Fu-Kampfkunst ihres Heimatlandes, aber gefiltert durch westliche Bildung und eine breitere Vision der Welt, des Publikums und der unterschiedlichen Geschmäcker.

Zunächst einmal soll es kein "Soulslike" sein. Trotz des vielschichtigen Kartendesigns ist dies ein actiongeladenes Hack-and-Slash, bei dem deine Fähigkeiten und Reflexe auf die Probe gestellt werden und in dem Dinge wie unerbittliche zufällige Feinde oder respawnende Feinde aus der Gleichung entfernt wurden. Gleichzeitig wird dieser Test so herausfordernd sein, wie Sie möchten, da das rasante Kampfsystem und die Kombo-Möglichkeiten bedeuten, dass er versucht, Fans von Spielen wie Devil May Cry oder Ninja Gaiden anzusprechen.

Zwei Klingenwaffen wechselt man mit dem linken D-Pad des DualSense (ein langes Schwert und der schnellere Sanguine-Doppeldolch). Zwei Sekundärwaffen (in der Demo Fernkampfwaffen), die sogenannten Phantomkanten, die man mit dem rechten Steuerkreuz wechselt. L1 zum Parieren, aber natürlich R1 zum Ausweichen/Sprinten. Quadrat für schnelle Angriffe, Dreieck für stärkere Schläge. Du kannst beides verketten und kombinieren, aber letzteres kostet Sha-Chi-Kraft. Keine Sorge: Wechsle die Waffe mitten in der Kombo, um sie wieder aufzufüllen. Wenn du L1 hältst, "konzentrierst du dich", was dich automatisch schützen lässt, aber auch deine Kraft verbraucht... oder die des Feindes. Wenn sie viel blocken, verlieren sie auch ihr Sha-Chi und öffnen sich für Finisher. Springe/traversiere mit X sanft (da du dich hier "wie Wasser bewegst"), ducke dich mit L3, Z-Ziel (sorry) mit R3. Pariere die ankommenden blauen Brutal Moves perfekt, um deinen Rivalen zu ghostsiden. Weiche den unaufhaltsamen roten Tieren perfekt aus, um das gleiche Ziel zu erreichen.

Um mehr über das Spiel zu erfahren, schaut euch mein Interview mit Game Director "S" unten an

Verstehen Sie das Wesentliche? Es ist ähnlich wie bei vielen anderen Spielen im gleichen Stil, aber die Geschwindigkeit der Bewegungen, die Kung-Fu-inspirierte Choreografie oder die Genauigkeit der Paraden machen hier den Unterschied. Ganz zu schweigen davon, dass die Phantomkanten wirklich wild und übertrieben werden können. In der Demo war einer ein traditionellerer Bogen, aber der andere, oh, der andere, war die massiv beschädigende Tigerkanone, ein Samus-ähnlicher Armaufsatz, der sowohl eine explosive Explosion aufladen als auch als unterdrückerischer Flammenwerfer fungieren kann.

Obwohl die Demo nicht extrem anspruchsvoll war, freundete ich mich schnell mit D-Pads an, um mich durch einen Schluck von einem Trank zu heilen. Und auf jeden Fall habe ich den Totenschirm mehrmals gesehen. Mini-Bosse wie Tie Sha the Frenzy oder Commander Cleave erforderten mit ihren komplexeren Mustern und verheerenden Schlägen ein besseres Timing und eine bessere Strategie. Aber das i-Tüpfelchen der Demo war Huangxing, die versunkene Säule von Kunlun, ein massiger Hexensohn, der mit einem ganz besonderen Leckerbissen um sich wirft, eine Art fliegende Guillotine in Form eines hohlen Dreschflegels, aber mit Klingen. Seine kreative Idee ist es, ihn dem Spieler auf den Kopf zu setzen, zunächst als schicker Hut, aber effektiv, um dich zu enthaupten.

Diese spezielle Enthauptungswaffe hatte ein wirklich interessantes Design und versuchte wiederum, dieses Spiel von anderen abzuheben. Es stammt aus der chinesischen Dark-Fantasy-Geschichte, sagten mir die Entwickler, was zusammen mit der echten Kung-Fu-Inspiration und -Philosophie (und der Tatsache, dass sie empfehlen, mit chinesischer VA zu spielen, um mehr Immersion zu erhalten) eine sehr unverwechselbare Note verleihen wird, oder zumindest ist das der Plan.

Glücklicherweise können in solch intensiven Situationen einige Elemente in der Umgebung zu Ihrem Vorteil genutzt werden. Zum Beispiel das Drücken von X, wenn man sich einer Säule neben Huangxing nähert, eine kontextabhängige Aufforderung, die den Charakter dazu bringt, den Stein zu erklimmen, um zu versuchen, den Rücken des Sohnes der tausend Schrecken zu finden. Das war der Anfang seines Endes, das schließlich mit unserem ultimativen Angriff Power Surge kam. Aber es gibt einen Haken, denn selbst wenn wir dieses Mal überleben würden, hat der Protagonist 66 Tage Zeit, um seine Mission zu erfüllen, sonst wäre er sowieso tot, mit mehreren verfügbaren Enden.

Phantom Blade: Zero sieht an dieser Stelle auch optisch in Ordnung aus. Da es kein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt, werden wir sehen, wie es sich in den kommenden Monaten und bei weiteren Gaming-Events weiter entwickelt, da S-Game bestrebt zu sein scheint, Feedback zu sammeln, ihre Liebesarbeit zu teilen und möglicherweise das Spiel ihrer Träume und einen etwas erfrischenden Slasher zu entwickeln. Nachdem ich ihre Leidenschaft und ihren natürlichen Charme gesehen hatte, grüßte ich sie respektvoll mit dem Kung-Fu-Nicken.