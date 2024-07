Praktische Eindrücke mit der Spiritborn-Klasse in Diablo IV: Vessel of Hatred

HQ

Blizzard hat eine spannende zweite Hälfte des Jahres 2024 vor sich. Auf der einen Seite haben wir den Start des dreiteiligen Epos, das The Worldsoul Saga in World of Warcraft mit The War Within sein wird, und auf der anderen Seite wird es an der Zeit, über die Mündung von Sanctuary in Diablo IV zurück in die dunklen, dicht bewachsenen Dschungel von Nahantu in der Erweiterung Vessel of Hatred zu reisen.

Das kalifornische Studio war sehr daran interessiert, dass diese erste große Erweiterung den aktuellen Aufwärtstrend von Diablo IV fortsetzt, nachdem der holprige Start zu den ersten paar Seasons war, der nach dem Loot Reborn die Krieger erneut auf das zeitlose Schlachtfeld von Sanctuary zieht, um Horden von Dämonen zu zerreißen. Aus diesem Grund hat Blizzard beschlossen, Medienschaffende aus der ganzen Welt auf seinen Campus in Irvine, Kalifornien, einzuladen, um einen ersten Eindruck von Vessel of Hatred und vor allem von seiner spielbaren Hauptattraktion zu bekommen: der neuen Spiritborn Class.

Bevor ich mit meinen Eindrücken von dem beginne, was ich für eine komplette Revolution in der Charakterwahl in Diablo IV halte, muss ich eine beruhigende Nachricht hinterlassen: In dieser Vorschau findet ihr keine einzige Erwähnung der Geschichte oder des Handlungs von Vessel of Hatred. Mephisto und seine Intrigen müssen bis zur Veröffentlichung am 8. Oktober warten.

Die Spiritborn-Präsentation begann mit der Vorführung des gleichen Trailers, den ihr unten sehen könnt und der bereits ein paar wichtige Details bietet, die man im Hinterkopf behalten sollte, auch wenn er nur an der Oberfläche kratzt: Spiritborn ist dank der verbesserten Fähigkeiten des Guardian Spirits perfekt für jeden Diablo IV -Spieler geeignet.

Der Geistgeborene wird tief im Dschungel von Nahantu geboren, wo die Stärksten der Jungen einer Tortur gegenüberstehen, in der nur wenige Auserwählte die Sight erlangen und in der Lage sind, sich mit der Spirit Realm zu verbinden. In diesem Reich lassen sie ihre frühere Existenz hinter sich und werden als Geistergeborene wiedergeboren, Beschützer der Menschen und des Dschungels, und deren Seele in einer der Guardian Spirits wiedergeboren wird, Schutzgottheiten des Dschungels, die durch den Jaguar, den Gorilla, den Adler und den Tausendfüßler repräsentiert werden.

Und was ist das Hauptmerkmal dieser neuen Klasse? Anpassung. Jedes Guardian Spirit steht für einen anderen Spielstil und ein anderes Spieltempo. Die Spiritborn basieren auf einem flüssigen Kampfstil, der einer Kampfkunst ähnelt, bei der sie verschiedene Animationen mit einzigartigen Waffen aus der Nahantu-Region aneinanderreihen. Wie uns einige Mitglieder des Entwicklerteams verraten haben, handelt es sich um eine Klasse, die zwar ihren eigenen einzigartigen Hintergrund und ihre eigenen Waffen hat, aber von allen vorherigen Titeln der Reihe inspiriert ist. Wenn du die Mönchsklasse in Diablo und Diablo II ausprobiert hast, weißt du, was ich meine. Aber es ist so viel mehr.

Geistergeborene sind, wie ich zu Beginn dieser Eindrücke sagte, möglicherweise die vielseitigste Klasse in der Geschichte von Diablo, und das liegt daran, dass selbst wenn du zu Beginn deines Abenteuers in Vessel of Hatred (auf Stufe 1) ein Guardian Spirit wählst, du im Laufe deines Fortschritts und Aufstiegs einen sekundären Geist hinzufügen kannst, Das ergänzt sozusagen deinen Hauptgeist, indem es Angriffs- und Verteidigungssynergien schafft, Geschwindigkeit oder sogar Gift- und Regenerationsbereiche hinzufügt. Mit so vielen freischaltbaren Fähigkeiten in jedem Fertigkeitsbaum und vier Geistern werden die endlosen Möglichkeiten fast zu einem wahren Statement. Du kannst auch einen "reinen" Build mit einem einzigen Geist wählen und seinen Stil bis an die Grenzen ausreizen. Du wählst deinen Weg.

Jeder Geist beginnt auch damit, eine neue Art von passiver Fertigkeit namens Inkarniert anzubieten. Abhängig von der Art Ihres Geistes wird es die eine oder andere Art von Bonus anbieten.

Welchen Geist soll man also überhaupt wählen? Ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen diese Frage stellen, abgesehen davon, ob sie ein Tier wählen, das sie repräsentiert oder auf dem Bildschirm cool aussieht. In unserem Test hatten wir bereits alle vier Charakteroptionen erstellt, jede mit einem primären und einem sekundären Geist, und der Fortschritt war auf Stufe 30 festgelegt, sodass wir die endgültigen Fähigkeiten testen und die Ergänzung zwischen den verschiedenen Kampfstilen sehen konnten.

Es gibt den Jaguar, von dem ich ziemlich sicher bin, dass er für viele Leute die erste Wahl sein wird. Es ist ein Geschwindigkeits- und Schadens-Build, sehr aggressiv. Der Jaguar verwendet Kettenfeuerangriffe und ist auf kurze Distanz tödlich. Seine Fähigkeit Incarnation ist Ferocity, ein kumulativer Buff, der die Schadensgeschwindigkeit erhöht und die Abklingzeit höherer Fähigkeiten verringert.

Dann haben wir den Gorilla (von dem ich dir jetzt sagen werde, dass er mein Lieblingsgeist geworden ist). Ein Panzerstil, der sich auf Verteidigung und schwere Angriffe konzentriert. Er beruht hauptsächlich auf Schadensreduktion und Fury Aufbau, den er dann in aufgeladenen Angriffen entfesselt. Je mehr Schaden du Gegnern zufügst, desto mehr Wutladungen kannst du entfesseln, wenn du dich in einer brenzligen Situation befindest. Seine Fähigkeit Incarnate ist Resolution, was zusätzliche Schadensreduktion hinzufügt. Und seine ultimative Fähigkeit, wenn der Gorilla erscheint, erzeugt einen riesigen Bereich um den Charakter, der so ziemlich jeden Feind eliminiert, außer Bossen (die wahrscheinlich keinen zweiten Durchgang überleben werden). Der Nachteil ist natürlich, dass die Abklingzeit länger ist als bei anderen Tieren. Mit dem Gorilla als Guardian Spirit musst du dir keine allzu großen Sorgen machen, ob du Schaden nimmst oder Tränke ausgibst - du wirst fast unbesiegbar sein.

Kommen wir zum entgegengesetzten Extrem. Der Eagle schien der am wenigsten ansprechende Geist zu sein, bevor wir uns an die Tastaturen setzten, und einige der anwesenden Medien kommentierten ihn mit einiger Skepsis. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Der Adler verkörpert, wie von Klassendesigner Björn Mikkelson erwähnt, das, was wir als Crystal Cannon kennen: Ein Build, der sich auf Bewegung, Ausweichen und Schadensanhäufung konzentriert und in dem du mächtige Schwungangriffe und Blitze ausführst.

Zu guter Letzt gibt es noch den Tausendfüßler, vielleicht der auffälligste und bizarrste, aber dennoch leicht zu gewöhnen. Der Tausendfüßler symbolisiert den Kreislauf des Lebens: Leben und Tod, die unendlich ineinander entspringen. Er hat zwar einen Nahkampfstil, aber seine Stärke liegt in der Verwendung von Giftbereichen und Schwächungszaubern, um die Gesundheit von allem in seiner Reichweite schrittweise zu reduzieren. Darüber hinaus regeneriert die ultimative Fähigkeit die Gesundheit des Geistgeborenen, während die Feinde um einen herum sterben, und ich wurde sogar Zeuge eines Moments, in dem eine Horde von Feinden den Journalisten umzingelte, der neben mir saß, der sie aktivierte und die Tastatur fallen ließ, die Arme verschränkte und zusah, wie alles um ihn herum starb, während er sich ständig regenerierte. Lachend kommentierten wir hinterher, dass der Centipede ein Build für faule Spieler sei.

Okay, ich habe über diese Builds gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass die Beschreibung, die ich gegeben habe, wie eine Fortsetzung anderer Builds wie Necromancer, Barbarian oder Sorceress klingt. Aber es stellte sich heraus, dass jeder von ihnen durch eine andere Fähigkeit von einem anderen Geist ergänzt wurde, und das veränderte das Spiel und machte es viel interessanter. Mein Favorit, der Gorilla, hatte eine Tausendfüßler-Fähigkeit (niedriges Level), also habe ich zur gleichen Zeit, als ich Schadensreduktion anhäufte und Rage entfesselte, den Bereich, durch den ich mich bewegte, für kurze Zeit mit Gift durchtränkt. Der Jaguar war ein bisschen wie ein Gorilla, der Adler ein Jaguar und der Tausendfüßler ein Adler. Diese Profile sorgten für eine gute Balance und ließen mehr Spielraum bei der Wahl des Spielstils. Und ich denke, es wird ein voller Erfolg.

Eine wichtige Sache, die ich noch nicht erwähnt habe: Die Beute und Ausrüstung der Geistergeborenen unterscheidet sich natürlich völlig von anderen Diablo IV Klassen. Als nasser und sumpfiger Dschungelkrieger kannst du deine Geistergeborenen nicht einfach mit irgendeiner Art von Rüstung ausrüsten, aber diese leichten Teile sind sowohl ästhetisch als auch funktional so gestaltet, dass sie einen Charakter bieten, der sogar im PvP genauso gut (oder besser) ist.

Zwei Stunden, nachdem wir uns hingesetzt haben, um Dämonen und Kreaturen der Hölle zu vernichten, die die Nahantu-Region heimsuchen, ist es schwer, nicht aufgeregt zu sein. Vessel of Hatred wird die Beziehung der Spieler zu ihren Charakteren in Diablo IV revolutionieren, und ich kann es kaum erwarten, mein Ritual als Geistergeborener zu beginnen, um es mit Mephisto und allem, was sonst noch aus den Tiefen des Dschungels kommt, aufzunehmen.