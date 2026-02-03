Pragmata Switch 2 Versionsvorschau: Dead Space, Bloodborne und Bioshock ohne die Unheimlichkeit?

HQ

Wir haben im Laufe der Jahre unzählige Male Third-Person-Action gesehen, und es scheint, dass dieses Genre seit sehr langer Zeit keine größeren Veränderungen durchgemacht hat. Allerdings zielt Pragmata darauf ab, dieses Bild herauszufordern und fügt eine neue Ebene hinzu, die einen völlig anderen Teil des Gehirns aktiviert, in einem Setting, der meine Sicht auf das Genre herausfordert. Denn warum muss ein Actionspiel sich auf Zielen und Schießen beschränken? Die Antwort ist natürlich einfach: Es muss überhaupt nicht so sein.

Die Prämisse ist, dass ich auf einer verlassenen Mondbasis gestrandet bin, die voller gewalttätiger Androiden und anderer mechanischer Kreaturen ist, die mit verschiedenen futuristischen Versionen klassischer automatischer Waffen niedergemäht werden müssen. Allerdings wird schnell klar, dass die eingebauten Verteidigungssysteme der Maschinen meine Waffen praktisch nutzlos gegen alles machen, was auf mich zukommt, was bedeutet, dass ich einen Schritt vorausdenken muss, um zu überleben. Hier kommt ein mysteriöses Cyborg-Mädchen ins Spiel und erweist sich als unschätzbare Begleiterin auf dem Weg. Mit ihrer Hilfe kann ich alle Firewalls meiner Gegner hacken und sie so vollständig anfällig für den guten alten Raumvorsprung machen.

Gerade diese Fähigkeit fügt den Actionszenen von Pragmata eine zusätzliche Ebene hinzu. Während ich meine mechanischen Gegner mit klassischen Waffen bekämpfe, muss ich auch einfache Minispiele spielen, um die Verteidigung der Roboter zu hacken. Zuerst dachte ich, es würde nicht viel ändern, aber im Eifer des Gefechts stellte sich heraus, dass die zusätzliche mentale Anstrengung mein Muskelgedächtnis durcheinanderbrachte und zu einer unerwarteten Herausforderung führte, die richtig unterhaltsam wurde, sobald ich in den Rhythmus kam. Ausweichangriffe Bloodborne -artig, während einige Gegner gehackt und andere erschossen werden müssen, boten überraschend unterhaltsames Gameplay, das mich während der etwa einstündigen Stunde, die ich mit Pragmata verbrachte, sehr beeindruckt hat.

Laut Capcom stammen beide Bilder in dieser Vorschau aus der Switch-2-Version.

Während meiner Zeit mit dem Spiel habe ich es geschafft, drei verschiedene Schrotflinten zu testen, wobei die Hauptwaffe eine halbautomatische Variante ist, die genau den richtigen Schaden verursacht. Gelegentlich fand ich eine Schrotflinte, die auf kurze Distanz sehr effektiv war, aber ihre Nutzung war auf die geringe Munitionsmenge beschränkt, mit der sie bereits geladen war. Es war daher wichtig, Patronen zu sparen, da Munition nicht wie bei anderen Actionspielen in Haufen gesammelt wurde. Wenn ich mehr fotografieren wollte, musste ich ein neues finden. Die dritte Waffe war strategischer und erwies sich als nützlich, um Kämpfe mit vielen bösen Robotern gleichzeitig auszubalancieren. Mit einem erweiterten Kraftfeld konnte ich betroffene Gegner für kurze Zeit lähmen, was Möglichkeiten zum Hacken und Scharfschützen in einer etwas ruhigeren Umgebung eröffnete.

Als es am Ende der Sitzung Zeit für einen Bosskampf gegen einen größeren Metallmann war, konnte ich alles, was ich bisher gelernt hatte, in einem etwas längeren Kampf anwenden, der trotz seiner Größe kaum Widerstand bot. Hier jedoch wurde ich mit einer neuen Art mächtigen Angriffs vertraut, die ähnlich funktioniert wie in den neuesten Titeln von From Software. Nachdem ich genug Schaden gemacht hatte, ging mein kräftiger Gegner auf die Knie, und ich konnte ihn etwas extra hart treffen, was einen großen Teil seiner Lebensleiste auslöschte. Kurz darauf ging ich als Sieger aus dem Kampf hervor und die Demo war vorbei.

Es ist wichtig, Munition zu sparen.

Die Demo wurde auf einer angedockten Switch 2 gespielt, und obwohl ich nicht sagen kann, wie Pragmata auf anderen Formaten abschneiden wird, muss ich leider sagen, dass das grafische Erlebnis, das mir geboten wurde, nicht besonders beeindruckend war. Die Umgebungen waren etwas blass und insgesamt fand ich das Detailniveau im Vergleich zu anderen Spielen eher schwach. Was die Leistung angeht, habe ich jedoch keine Beschwerden, denn die Kämpfe liefen reibungslos und ohne technische Pannen, was ich als Capcoms bewusste Priorität halte, da Pragmata ein so actionbasiertes Spiel ist.

Was ich aus meiner Stunde mit Pragmata mitnehme, ist ein Erlebnis, dessen Sci-Fi-basierte Umgebungen an eine horrorfreie Version von Dead Space erinnern, deren Third-Person-Action sich von den Ausweichmechaniken aus Bloodborne inspirieren lässt, kombiniert mit einer integrierten und vereinfachten Version des Hacking-Minispiels von Bioshock. Das Ergebnis ist unterhaltsam, aber damit Pragmata über die etwa eine Stunde hinaus, die ich auf der verlassenen Mondbasis verbracht habe, weiter unterhalten kann, muss es mehr Abwechslung bieten, als ich gesehen habe. Hier gibt es eine gute Grundlage, auf der im Verlauf des Spiels aufgebaut werden muss. Hoffentlich ist das genau das, was Capcom getan hat, und wir werden es am 24. April sicher wissen.