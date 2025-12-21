PowerA Advantage Wireless Controller for Nintendo Switch 2 - Pokémon: Mega Evolution Edition

Neue Konsoleneinführungen werden stets von einer Lawine lizenzierter Zubehörteile und Peripheriegeräte gefolgt, damit sowohl der Hersteller als auch die Lizenznehmer ein Vermögen erzielen können. Und obwohl Nintendo mit der Switch 2 vorsichtiger denn je war und in ihrer halbjährigen Lebensdauer nur wenige Teile offiziell lizenziert hat (vor allem, da es vor einem Jahr Leaks der neuen Hardware von solchen Partnern gab), haben wir in diesem kurzen Zeitraum alle möglichen Angebote gesehen.

PowerAs Hauptversion ist eine Alternative zum gefeierten Nintendo Switch 2 Pro Controller. Nintendos Controller ist, abgesehen von Fehlen, die die Qualität nicht beeinträchtigen (wie die analogen Trigger), einer der besten Gaming-Controller überhaupt. Perfekte Form, totaler Komfort, maximale Geschmeidigkeit und analoge Sticks, die ein Vergnügen in der Benutzung sind und bisher keine Probleme beim Driften verursacht haben. PowerA's, im Fall dieser Tests mit dem sehr langen Modellnamen *hust*"PowerA Advantage Wireless Controller for Nintendo Switch 2 - Pokémon: Mega Evolution", ahmt viele Eigenschaften des Originals nach, verliert unterwegs andere und probiert dann ein paar Dinge auf seine eigene Weise.

Das Formelement ist sehr, sehr ähnlich, sodass sich der Controller in den Händen genauso gut anfühlt. Die vorderen Tasten wirken etwas klobiger, ihr Klick ist weniger präzise, aber genauso funktional, und sie fühlen sich nicht ganz so flüssig an. Die Analogsticks fühlen sich sehr gut an, aber die scharfe Kante sorgt auch für ein weniger angenehmes Gefühl. PowerA hat sich für die viel gepriesene Hall-Effect-Technologie entschieden, die, wie man nicht bedenken muss, nicht unbedingt besser ist. Es stimmt, dass sie weitgehend die Wahrscheinlichkeit eines Driftens vermeidet, aber diese Technologie hat ihre Nachteile, wie die Genauigkeit des Wieder-Zentrierens. Jedenfalls haben sie bei unseren Tests ein ausgezeichnetes Ergebnis geliefert.

Ich schätze auch, dass der PowerA Switch 2 Controller mit einem großzügigen USB-C-Kabel ausgestattet ist. So großzügig, dass es der längste ist, den ich in meiner TV-Schublade habe, und somit derjenige, der für das Laden eines USB-C-Controllers auf jeder Konsole verantwortlich ist, falls ich das beim Spielen brauche. Das sind 3 Meter Kabel!

Das kleine Problem mit den lizenzierten Zubehörteilen ist, dass Nintendo ihnen nicht erlaubt, einige ihrer Markenmerkmale zu integrieren. Zum Beispiel hat der PowerA-Controller für die Switch 2 kein Rumble HD 2 oder irgendeine Art von Vibration, die die Immersion und Reaktionsfähigkeit im Spiel unterstützt. Sie ist auch nicht in der Lage, die Konsole aus ihrem Schwebzustand zu 'wecken', was eher unpraktisch ist, um zum Hauptcontroller zu werden und das sie mit Nintendos eigenem Pro Controller für die erste Switch teilt. Schließlich, und wir glauben, das hängt mit denselben Einschränkungen zusammen, die Dritten auferlegt werden: Während das Layout der Haupttasten gleich ist, ist das der sekundären Buttons dasselbe nicht, und für jemanden wie mich, der ständig die -, + und besonders die Capture-Tasten benutzt, führt das zu unzähligen Fehlzündungen. Es scheint eine Kleinigkeit zu sein, ist es aber nicht.

PowerAs drahtloser Controller für Switch 2, vorne und hinten.

Der PowerA Advantage Wireless Controller neben dem alten und neuen Pro Controller von Nintendo.

Sicherlich könnten wir PowerA von der 'Schuld' für dieses seltsame Layout entlasten, aber das schmälert nicht die Tatsache, dass das Erlebnis fremdartiger und unbeholfener ist, wenn man von den originalen Nintendo-Controllern kommt. Was PowerAs Switch 2-Controller tatsächlich beinhaltet, sind Gyrosensoren zur Bewegungssteuerung, und in unseren Tests mit Richten in Cronos: The New Dawn oder Hyrule Warriors: Age of Imprisonment funktionieren sie einwandfrei.

Nebenbei bezüglich des Nicht-Weckens der Konsole hatten wir anfangs Probleme, den Controller mit der Switch 2 zu synchronisieren. Während der einfachste Weg, einen Controller zu koppeln, meist darin besteht, ihn per USB anzuschließen (oder ihn an denselben anzuschließen, falls es ein Joy-Con 2 ist), war es in diesem Fall umgekehrt: Es gab keine Möglichkeit, per Kabel zu synchronisieren, und wir mussten manuell drahtlose Kopplungen über das Menü machen.

Schließlich zeigt eine nützliche LED-Leiste den Batterie- und Verbindungsstatus an und enthält außerdem die hinteren Tasten (AGR und AGL statt GL und GR) genannt), die in diesem Fall wie alle anderen Tasten programmierbar sind. Und apropos Dekoration: Unser Controller hatte eine sehr coole Pokémon-Front, obwohl das Thema genau so aussieht: ein 'Aufkleber', der je nach Modell ändert und nicht für die ganze Einheit gedacht ist.

In diesem Fall und wenn man bedenkt, dass der PowerA-Controller für die Switch 2 zwischen etwa 60 und 70 € kostet, während der Nintendo Switch 2 Pro Controller etwa 85-90 € kostet, scheint es mir kaum einen Unterschied im Preis im Vergleich zu den Funktionen zu geben, auch wenn er fast perfekt funktioniert. Ich weiß, dass einige Funktionen wegen Nintendos Vorgaben nicht anders sein können, aber wenn ich einen zweiten Controller kaufe, zumindest in meinem Fall, möchte ich die Vibration und andere Komforte nicht verlieren... oder dass es sogar günstiger war.

Vergleich: Nintendo Switch 2 Pro Controller vs. PowerA Advantage Wireless Controller für die Switch 2.