Porsche plant, mehr Geld zu verdienen, indem er weniger Autos verkauft

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Es scheint, dass Porsche derzeit eine Zukunft plant, in der der Gewinn aus jedem Verkauf so erhöht wird, dass der Verkauf in geringeren Stückzahlen nicht nur akzeptabel, sondern sogar vorzuziehen ist.

In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte CEO Michael Leiters, das Unternehmen plane in den kommenden Jahren mit geringeren Produktionsmengen, da es sich an eine schwächere Nachfrage und veränderte Marktbedingungen anpasst.

Seine Botschaft war klar: "Porsche muss auch mit weniger Autos Geld verdienen."

Die letzten Jahre waren für Porsche schwierig. Sie lieferten 2023 einen Rekord von 320.221 Fahrzeugen, doch diese Zahl sank 2025 auf 279.449, und der Abschwung in China war stark.

Anstatt dem Volumen hinterherzujagen, beabsichtigt Porsche, sich auf Fahrzeuge mit höheren Margen und Sondereditionen zu konzentrieren. Das Unternehmen strebt außerdem an, die Produktionskapazität zu reduzieren, um die Nachfrage besser zu erfüllen und gleichzeitig die Kosten im gesamten Unternehmen zu senken. Leiters ist Berichten zufolge der Meinung, dass die Ausgaben in den letzten Jahren zu schnell gestiegen sind und unter Kontrolle gebracht werden müssen.