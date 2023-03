Poochy kommt zu Mario Kart

HQ

Nach Spekulationen bestätigt ein neuer Trailer, dass Poochy, Yoshis hundehafter Begleiter, sich der Liste der Rennfahrer für Mario Kart Tour anschließen wird.

Poochys Aussehen wird neben einigen anderen Details für das Yoshi Tour-Update enthüllt, das nächste Woche für die Mario Kart Tour erscheint. Wir sind uns jedoch nicht sicher, ob er in Mario Kart 8 Deluxe wechseln wird.

Auf der einen Seite gibt es noch ein paar Plätze für DLC-Charaktere in Mario Kart 8 Deluxe, aber Nintendo hat in der Vergangenheit gesagt, dass die zusätzlichen Rennfahrer aus der Vergangenheit der Serie geholt werden, so dass Poochy aus den Rennen eliminiert werden kann.

Wirst du als Poochy in Mario Kart Tour fahren?