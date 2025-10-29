Polnische Kampfjets fangen russische Flugzeuge über der Ostsee ab

HQ

Polnische Kampfjets haben am Dienstag ein russisches Il-20-Flugzeug über der Ostsee abgefangen, als es eine Aufklärungsmission ohne eingereichten Flugplan oder aktiven Transponder durchführte, teilte die polnische Armee am Mittwoch mit.

Nach Angaben des Einsatzkommandos der polnischen Streitkräfte blieb das russische Flugzeug im internationalen Luftraum und verletzte nicht polnisches Territorium. Das Abfangen unterstreicht jedoch die anhaltenden Spannungen in der Region.

Der Vorfall folgt auf eine Serie ähnlicher Episoden in den letzten Wochen. Im September drangen drei russische Militärjets für etwa 12 Minuten in den estnischen Luftraum ein, kurz nachdem mehr als 20 russische Drohnen polnisches Territorium überquert hatten.

Anfang dieses Monats sagte Luftwaffengeneral Alexus Grynkewich, Moskau scheine von der entschlossenen Reaktion des Bündnisses auf frühere Verstöße abgeschreckt worden zu sein, warnte aber, dass Russland wahrscheinlich weiterhin die Verteidigung der NATO testen werde. Was halten Sie davon?