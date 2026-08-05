Politische Partei in Portugal fordert eine "Neubewertung" der Marokkanischen Mitausrichtung der Weltmeisterschaft 2030

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LIVRE, eine grüne politische Partei in Portugal, hat den portugiesischen Premierminister Luís Montenegro und den portugiesischen Fußballverband um eine "Neubewertung" der Teilnahme Marokkos an der Organisation der Weltmeisterschaft 2030 gebeten, die gemeinsam von Portugal, Marokko und Spanien ausgerichtet wird, nach der Migrationskrise in der spanischen Stadt Ceuta auf Kosten Marokkos. bei dem etwa 100 Menschen starben, als am Donnerstag, dem 30. Juli, rund 70.000 die Grenze überquerten.

"Ein Land, das das Völkerrecht verletzt und schutzbedürftige Menschen als Werkzeug für politischen Druck nutzt, hat nicht die Voraussetzungen, Partner einer Organisation zu sein, die auf Zusammenarbeit, Vertrauen und freie Bewegung zwischen Ländern angewiesen ist", schrieb die linke Partei auf X.

In dem von der Partei veröffentlichten Video sagte LIVRE-Vorsitzender Jorge Pinto, dass Marokkos "Instrumentalisierung marokkanischer Bürger in Ceuta", einschließlich Minderjähriger, auf "jahrzehntelange systematische Verletzungen der Menschenrechte des eigenen Volkes oder die Verweigerung der Selbstbestimmung und gewaltsame Unterdrückung des sahrauischen Volkes" folgt und dass das Ereignis "bestätigt, dass es keine politischen Bedingungen oder Garantien für Sicherheit und loyale Zusammenarbeit zwischen Marokko und Spanien und Portugal gibt, um diese gemeinsame Organisation aufrechtzuerhalten".

Die Bitte von LIVRE ähnelt dem, was ein Abgeordneter der politischen Partei Sumar in Spanien am Montag sagte, in dem er vorschlug, Spanien solle den Wettbewerb nicht gemeinsam mit Marokko ausrichten.