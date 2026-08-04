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Die massenhafte Ankunft von Migranten aus Marokko in die spanische Stadt Ceuta an der Küste Marokkos (über 60.000 Menschen kamen am Donnerstag, dem 30. Juli, an und überquerten die Grenze, was als Folge eines Online-Schwindels zugeschrieben wird, aber von der marokkanischen Regierung absichtlich zugelassen wurde, um politische Vorteile zu erzielen) hat letztlich keine diplomatische Krise zwischen Spanien und Marokko ausgelöst, Das hat aber die beiden Länder stärker belastet, mit vielen politischen Unterschieden.

In vier Jahren werden Spanien, Marokko sowie Portugal gemeinsam die Weltmeisterschaft 2030 ausrichten. Doch ein Parlamentsmitglied der linken Partei Sumar, Teil der Koalitionsregierung unter Pedro Sánchez von der PSOE, hat erklärt, Spanien solle sich aus dem Wettbewerb zurückziehen und sich weigern, den Fußballwettbewerb mit Marokko zu organisieren.

"Die Weltmeisterschaft 2030 kann nicht mit einem Land geteilt werden, das verzweifelte Menschen für seine geostrategischen Interessen bedroht und benutzt", sagte Nahuel González. Bei der Massenankunft von Migranten seit Donnerstag wird geschätzt, dass fast hundert Menschen im Meer ertrunken sind – Menschen, die einige Analysten als "Waffen" Marokkos in einer Art "hybriden Kriegsführung" zwischen Marokko und Spanien ansehen.

Der Politiker sagte zuvor, dies sei ein weiterer Versuch, Spanien zu destabilisieren, ausgehend von den Vereinigten Staaten, Teilen des Staatsapparats, der extremen Rechten, großen Wirtschaftsmächten und bezeichnete die marokkanische Regierung als "das Böse".

Die Weltmeisterschaft 2030 ist weiterhin zwischen Spanien, Marokko und Portugal geplant (mit einigen Auftaktspielen in Uruguay, Paraguay und Argentinien), und der Ort des Finales steht noch nicht fest: Marokko und Spanien kämpfen um das Recht, es auszurichten, und einige haben darauf hingewiesen, dass dies ein weiterer Grund sein könnte, warum Marokko Spanien destabilisieren wollte...