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Im Anschluss an die Migrationskrise in Ceuta, als über 60.000 Migranten in die spanische Enklave an der Küste Marokkos eindrangen und die Grenzen umgingen, haben die spanischen Geheimdienste die Krise analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Massenzustrom nicht von Marokko orchestriert wurde, sondern die marokkanischen Behörden ihre Einreise ermöglichten und die Regierung von Rabat von den internationalen Konsequenzen profitierte, trotz der bestätigten Todesfälle von 72 im Meer ertrunkenen Menschen.

Laut ihrer Analyse, die heute Morgen von El País gemeldet wurde, stammte die Ankunft von Tausenden von Migranten (die in den Tagen zuvor exponentiell zugenommen hatten, bevor sie am Donnerstag, dem 30. Juli, explodierten, dem Tag, an dem Tausende Menschen gleichzeitig einmarschierten und die 85.000 Einwohner Stadt zum Einsturz brachten) aus einem Schwindel, der sich über soziale Medien und Messaging-Gruppen verbreitete. nach einem kürzlichen Urteil des Obersten Gerichtshofs Spaniens, das besagte, dass Migranten, die per Schwimmen nach Ceuta und Melilla kommen, nicht kurzerhand abgeschoben werden können, sondern die Bearbeitung einer Akte erfordern.

Dies führte dazu, dass Tausende von Marokkanern, meist junge Männer, glaubten, sie dürften in Spanien bleiben und nicht repatriiert werden, doch das war nicht der Fall, und die meisten von ihnen sind nach Marokko zurückgekehrt, nun zu Fuß, Tage nachdem sie über das Meer ins Land gekommen sind. Eine neue physische Seebarriere wurde im Meer installiert.

Der Donnerstag, der 30. Juli, war ebenfalls ein Feiertag in Marokko, der Throntag, und die Grenzüberwachung wurde auf ein Minimum reduziert und dann vollständig aufgehoben, sodass die Menschenmengen passieren konnten.

Die spanischen Geheimdienste glauben, dass die marokkanischen Behörden von dem Schwindel in den sozialen Medien wussten, aber nichts unternahmen, um sie aufzuhalten, da sie darin eine Gelegenheit sahen, Spaniens internationales Image und seine Regierung zu untergraben, mit denen sie an vielen Fronten aneinandergeraten, darunter Spaniens Haltung zur Westsahara (Spanien hat kürzlich etwa 70.000 ursprüngliche Sahrawis verstaatlicht, die vor 1976 unter spanischer Verwaltung geboren wurden, und deren Nachkommen ersten Grades) oder ein jüngstes Abkommen zwischen Spanien und Algerien (ein politischer Rivale Marokkos). Manche vermuten, dass die noch unentschiedene Gastgeberstadt des WM-Finales 2030, der gemeinsam von Spanien, Portugal und Marokko ausgerichtet wird, ein weiterer Grund sein könnte, warum Marokko von einer politischen Krise in Spanien profitieren könnte... selbst zum hohen Preis von Menschenleben ihrer eigenen Bürger.