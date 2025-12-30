Polens Tusk sagt, Frieden in der Ukraine könnte innerhalb weniger Wochen kommen: "Frieden steht bevor"

HQ

Der polnische Premierminister Donald Tusk sagte am Dienstag, dass ein Ende des Krieges in der Ukraine innerhalb weniger Wochen erreicht werden könne, nach Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs, Kanada und der NATO. Er betonte, dass die jüngsten diplomatischen Entwicklungen echten Schwung erzeugt hätten, auch wenn eine endgültige Einigung noch nicht garantiert sei.

Frieden steht bevor.

"Frieden steht bevor", sagte Tusk auf einer Regierungssitzung in Warschau und fügte hinzu, dass die kommenden Wochen (statt Monate oder Jahre) entscheidend sein könnten. Er sagte, die Gespräche würden sich bis Januar intensivieren, wenn die Führungskräfte konkrete Entscheidungen über die Zukunft der Ukraine und die regionale Sicherheit treffen müssten.

Tusk verwies auf US-Sicherheitsgarantien, die Kiew angeboten wurden, als Hauptgrund für vorsichtigen Optimismus, räumte jedoch ein, dass die Ukraine wahrscheinlich schwierige Kompromisse, insbesondere in territorialen Fragen, erwarten würde. Die Kontrolle über das von Russland gehaltene Kernkraftwerk Saporischschja und das Schicksal der Ostukraine bleiben große Streitpunkte.

Schwierige Fragen sind noch immer ungelöst

Seine Äußerungen kamen trotz neuer Spannungen, nachdem Moskau Kiew beschuldigt hatte, eine russische Präsidentenresidenz angegriffen zu haben – eine Behauptung, die die Ukraine als erfunden zurücktut. Der Kreml hat erklärt, seine Verhandlungshaltung könnte sich verhärten, was Zweifel darüber aufkommen lässt, wie schnell die Gespräche voranschreiten können.

US-Präsident Donald Trump sagte Anfang dieser Woche, dass die Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "sehr nah" an einer Einigung seien, obwohl er zugab, dass mehrere "schwierige Fragen" noch ungelöst seien.