Polen trauert um den olympischen Boxchampion Marian Kasprzyk, der im Alter von 86 Jahren stirbt: "Eine Legende unseres Sports"

HQ

Polens Marian Kasprzyk, olympische Goldmedaillengewinnerin im Weltergewicht des Boxens bei den Spielen 1964 in Tokio, ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie der Polnische Boxverband (PZB) am Dienstag bekannt gab. Kasprzyk gewann außerdem Bronze in der Halbweltergewichtsklasse bei den Olympischen Spielen 1960 und nahm an insgesamt drei Spielen teil.

Bekannt für seinen unkonventionellen Stil und seine taktische Intelligenz im Ring, wurde Kasprzyk einer der berühmtesten Boxer Polens. Seine olympischen Siege festigten seinen Ruf als nationaler Sportheld in einer goldenen Ära des polnischen Boxens.

Nach seinem Rücktritt vom Wettkampfboxen widmete sich Kasprzyk dem Coaching und der Jugendbildung, förderte die nächste Generation von Athleten und teilte sein Fachwissen mit jungen Kämpfern. Der PZB zollte Kasprzyk Tribut und nannte ihn "einen Athleten und einen Mann, dessen Leistungen und Einstellung einen bleibenden Eindruck in der Geschichte des polnischen Boxens hinterlassen haben. Eine Legende unseres Sports."