Polen ist bereit, innerhalb von 48 Stunden nach dem Austritt aus der Ottawa-Konvention Landminen zu legen, sagt Tusk

Polen werde innerhalb von 48 Stunden in der Lage sein, Antipersonenminen entlang seiner Ostgrenze zu verlegen, falls eine Sicherheitsbedrohung eintritt, sagte Premierminister Donald Tusk, da der Austritt des Landes aus dem Ottawa-Übereinkommen offiziell werden soll.

In Warschau sagte Tusk, der Schritt sei Teil der umfassenderen Ostschild-Initiative Polens, die darauf abziele, die Verteidigung entlang der Grenzen zu Belarus und der russischen Kaliningrader Enklave zu stärken. Er bezeichnete das Minenverlegungsprojekt als "entscheidend" für die nationale Sicherheit angesichts der erhöhten regionalen Spannungen nach Russlands Krieg in der Ukraine.

Polen begann im August mit dem formellen Austrittsprozess aus dem Vertrag, was eine sechsmonatige Kündigungsfrist auslöste, die am 20. Februar 2026 endet. Sobald das Übereinkommen (das die Produktion, Lagerung und Nutzung von Antipersonenminen verbietet) außerhalb des Übereinkommens ist, darf Warschau die Produktion und den Einsatz rechtlich wieder aufnehmen.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Paweł Zalewski hatte zuvor angedeutet, dass Polen erstmals seit dem Kalten Krieg die inländische Produktion von Landminen wieder aufnehmen könnte, mit der Möglichkeit, diese auch an die Ukraine zu liefern. Mehrere europäische Nachbarländer Russlands haben ebenfalls ihre Teilnahme am Vertrag als Reaktion auf Sicherheitsbedenken überdacht...