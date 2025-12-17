Polen plant, Millionen von Landminen entlang seiner östlichen Grenze zu Russland und Belarus zu legen

HQ

Polen bereitet sich darauf vor, erstmals seit dem Kalten Krieg die Produktion von Antipersonenminen wieder aufzunehmen, mit dem Plan, sie an der Ostgrenze zu verteilen und möglicherweise an die Ukraine zu liefern.

Das wissen wir dank eines neuen Exklusives von Reuters. Dieser Schritt markiert einen scharfen Wandel im europäischen Sicherheitsdenken, da die Spannungen mit Russland weiter zunehmen. "Wir sind an großen Mengen so bald wie möglich interessiert", sagt stellvertretender Verteidigungsminister Pawel Zalewski gegenüber Reuters.

Teil des polnischen "Ostschild"-Programms

Die Minen sollten Teil des polnischen "Ostschild"-Programms sein, eines umfangreichen Befestigungsprojekts, das sich entlang der Grenzen zu Belarus und der russischen Kaliningrad-Enklave erstreckt. Der stellvertretende Verteidigungsminister Pawel Zalewski sagte, Warschau wolle große Mengen der Waffen "so schnell wie möglich", um die als verletzlich angesehene Grenzregion zu verstärken.

Die Produktion könnte bereits im nächsten Jahr beginnen, sobald Polen seinen Austritt aus dem Ottawa-Übereinkommen von 1997 abgeschlossen hat, das Antipersonenminen verbietet. Dieser Rückzug soll voraussichtlich im Februar 2026 in Kraft treten. Mehrere andere an Russland grenzende Länder haben ähnliche Austritte aus dem Vertrag angekündigt und verweisen auf das sich verschlechternde Sicherheitsumfeld.

Das staatliche Verteidigungsunternehmen Belma sagt, Polen könnte letztlich Millionen von Minen entlang seiner 800 Kilometer langen Ostgrenze stationieren und die Produktion drastisch steigern. Während die inländischen Bedürfnisse an erster Stelle stehen würden, bestätigten Beamte, dass überschüssige Produktion an Verbündete exportiert werden könnte, darunter die Ukraine, die ebenfalls aus dem Vertrag austritt.