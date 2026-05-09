Pokémon wird in einem neuen, bizarren Nintendo-Produkt zum Toilettenpapier

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Nintendo ist in der Regel sehr streng damit, wer seine Marken verwenden darf, mit hohen Qualitätsstandards und erlaubten Nutzungen. Erst diese Woche sagte zum Beispiel Marios Schöpfer Shigeru Miyamoto, er habe Illumination verboten, irgendwelche sexuellen Anspielungen in den Super-Mario-Filmen einzubauen.

Andererseits scheint Pokémon auf Toilettenpapier kein Problem zu sein. Nerdist berichtet, dass Renova eine Serie von Pokémon-Toilettenpapierrollen mit 79 verschiedenen Monstern herausgebracht hat. Wenn du also immer das Gefühl hattest, dass zum Beispiel Lapras oder Rayquaza ein für alle Mal die Toilette hinuntergespült werden sollten, kannst du das jetzt zur Realität machen... Wörtlich.

Leider ist dieses mit Pokémon verzierte Toilettenpapier nur in Südkorea erhältlich, aber es gibt sicher einen Importeur oder jemanden auf eBay, der dir helfen kann, ein paar Rollen zu bekommen. Dann ist es nur noch eine Frage, Pikachu und die anderen Pocket-Monster auch nach den härtesten Taco-Abenden helfen zu lassen.