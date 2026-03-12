Pokémon Pokopia in den ersten vier Tagen über 2,2 Millionen Einheiten verkauft

HQ

Es dauerte nur eine Woche, bis Resident Evil Requiem bis zu fünf Millionen Exemplare verkauft hatte, was Capcoms Horrorprojekt zu einem der meistverkauften Spiele des Jahres machte. Aber letzte Woche kamen auch einige andere große Spiele auf den Markt.

Obwohl Bungie noch nicht verraten hat, wie Marathon kommerziell abschneidet, hat Nintendo den Vorhang für Pokémon Pokopia gelüftet, und kurz gesagt, das Spiel ist ein großer Erfolg.

In den ersten vier Tagen schaffte es Pokopia, bis zu 2,2 Millionen Einheiten zu verkaufen, womit das Spiel zu einem der größten Switch-2-Exklusivtitel bisher gehört. Die Verkaufszahlen zeigen außerdem, dass die Region, in der Pokopia der größte Erfolg war, erwartungsgemäß Japan ist, wo allein im Land eine Million Einheiten verkauft wurden.

Da Nintendo-Spiele in der Regel unglaubliche Vorteile haben, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass Pokopia ein großer Erfolg für die Switch 2 wird.