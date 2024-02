PlayStation entlässt 900 Mitarbeiter und schließt sein Londoner Studio

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass es ein sehr hartes Jahr für die Spieleindustrie mit vielen Entlassungen war, von denen sowohl große als auch kleine Entwickler und Publisher betroffen waren. Und leider hat sich das Jahr 2024 mit dem gleichen Thema fortgesetzt, wobei Embracer, Microsoft und Unity eine große Anzahl von Mitarbeitern entlassen haben.

Jetzt ist anscheinend wieder Sony an der Reihe, nachdem sie zuvor unter anderem Mitarbeiter von Bungie und Naughty Dog gefeuert haben. Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier schreibt, dass 900 Mitarbeiter entlassen werden, wobei ihr London Studio von einem totalen Shutdown betroffen sein wird, was einen großen Rückschlag für ihr VR-Projekt und wahrscheinlich die Einstellung ihres Live-Service-Fantasy-Projekts bedeutet.

Schreier fügt hinzu: "Die Entlassungen betreffen unter anderem Insomniac (Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us) und Guerrilla (Horizon), drei der erfolgreichsten Tochtergesellschaften von PlayStation."

Eine vernünftige Vermutung ist, dass dies Teil der Bemühungen ist, eine höhere Rentabilität für Sony zu schaffen, das im letzten Quartalsbericht so niedrige Margen und niedriger als erwartete Konsolenverkäufe meldete, dass der Aktienkurs um umgerechnet 10 Milliarden US-Dollar fiel.