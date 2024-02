Der Wert von Sony fiel um 10 Mrd. $, nachdem letzte Woche über niedrigere Umsätze berichtet wurde

HQ

Letzte Woche legte Sony seinen neuesten Quartalsbericht vor und gab unter anderem bekannt, dass sie nun 54,8 Millionen PlayStation 5-Einheiten verkauft haben. Beeindruckend, wie es scheinen mag, aber deutlich weniger, als Sony selbst erwartet hatte, was sie dazu veranlasste, die Prognose für das Geschäftsjahr um vier Millionen Konsolen zu senken.

Fast noch schlimmer ist jedoch, dass die Gewinnmargen trotz des Kaufs der PlayStation 5 rapide sinken und jetzt unter 6 % liegen, dem niedrigsten Stand seit 10 Jahren. Zudem hieß es, dass es frühestens im April 2025 neue Spiele in Sonys größter Serie geben wird. Wie Sie sich vielleicht denken können, hatte dies negative Folgen für den Aktienkurs und CNBC berichtete gestern, dass rund 10 Mrd. $ an Marktkapitalisierung für Sony in nur wenigen Tagen vernichtet wurden. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, hat sich der Trend fortgesetzt.

Der neue PlayStation-CEO Hiroki Totoki erklärte letzte Woche, dass sie sich nun aggressiver auf Multiformat - (im Wesentlichen PC) und Live-Service-Spiele konzentrieren werden, aber wir vermuten, dass es ein ziemlich wackeliges Jahr für Sony werden könnte, da sie versuchen, ihre Strategien anzupassen, um mehr Konsolen und Spiele zu verkaufen und mehr Geld mit Dienstleistungen zu verdienen.