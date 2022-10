PlayStation's London Studio arbeitet an einem Live-Service-PS5-Spiel

Wir haben eine erste Vorstellung davon bekommen, woran PlayStation London Studio derzeit arbeitet. Wie in einem neuen Blogpost mit den Co-Studioleitern des Entwicklers, Stuart Whyte und Tara Saunders, angekündigt, heißt es, dass das kommende Projekt nicht mit Virtual Reality zu tun haben wird und in Zukunft auf die PS5 kommen wird.

Was das Spiel betrifft, so wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Live-Service-Projekt handelt, das in einem modernen Fantasy-London spielt. Der Begriff " kooperatives Handeln " wurde ebenso in den Mix geworfen wie das " bisher ehrgeizigste Projekt" von London Studio.

Ansonsten haben wir ein Teaser-Bild für den Titel erhalten, das einige interessant aussehende Individuen zeigt, die im Herzen der Stadt in der Nähe von Big Ben gegen einen Drachen und einige andere Monster kämpfen.

Schauen Sie sich das Bild unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie bisher von diesem Pitch halten?