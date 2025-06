PlayStation bestätigt, dass morgen ein State of Play stattfindet

HQ

Die E3 ist tot, aber das bedeutet nicht, dass Entwickler, Publisher und Konsolenhersteller aufgehört haben, die Sommermonate mit großen Events und Ankündigungen spannend zu gestalten. Wir wussten bereits, dass das Summer Game Fest am Freitag ausgestrahlt wird und dass Microsoft am Sonntag sein Xbox Games Showcase haben wird, und jetzt haben wir endlich die Bestätigung, dass auch PlayStation der Tradition folgen wird.

Sony bestätigt, dass der große State of Play im Sommer 2025 am 4. Juni um 22 Uhr BST / 23 Uhr MESZ beginnen wird. Das ist morgen, und wir sollen mehr als 40 Minuten Trailer und Ankündigungen aus der ganzen Welt erwarten.

Das ist eine Menge Zeit, die es zu füllen gilt, also erwähnen wir einige der Spiele, die auftauchen könnten: Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, God of War's Rückkehr in die griechische Mythologie, Hell is Us, Stellar Blade, Monster Hunter: Wilds, Hollow Knight: Silksong, Hades II, Resident Evil 9 und so viel mehr.

Was erhoffst du dir morgen im State of Play?