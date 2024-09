Google hat sich in den letzten Jahren seltsam verhalten, wenn es um WearOS und den Smartwatch-Markt im Allgemeinen geht. Zuerst schienen sie das Interesse zu verlieren, dann starteten sie eine exklusive Partnerschaft mit Samsung, die die neueste WearOS-Plattform effektiv an Samsung-Produkte band, was in dem fast schon komisch zierlichen Pixel Watch gipfelte.

Nun, es ist nicht so, dass WearOS aussortiert wurde - einige Drittanbieter können Google Assistant aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht anbieten, Gemini ist nirgends zu finden und Google war Berichten zufolge so schwierig zu arbeiten, dass sich die gesamte Fossil Group ganz aus dem WearOS- und Smartwatch-Markt zurückgezogen hat.

Doch inmitten des ganzen Chaos finden wir nun mit der Pixel Watch 3 von Google eine Smartwatch, die dankenswerterweise etwas solider wirkt, und das diesmal in einer Größe von 45 Millimetern. Es ist Googles Version einer De-facto-Smartwatch für Android und steht jetzt in direkter Konkurrenz zu den Galaxy Smartwatches von Samsung und der Ticwatch von Mobvoi. Was haben sie also zu bieten?

Bei der Hardware gibt es hier keine Bedenken, lassen Sie uns das zunächst klarstellen. Obwohl Google mit den neuen Pixel 9 -Telefonen allmählich teilweise zu einem industrielleren Design-Profil übergegangen ist, behält das Pixel Watch 3 das rundere, natürlichere und kurvigere Profil von früher bei. Es ist ein kleiner Flussstein ohne Bildschirmkante, ohne zusätzliche ablenkende Materialstücke außer der einfachen kleinen drehbaren Krone. Einfachheit, Eleganz, Verarbeitungsqualität. Es ist eine wunderschöne Uhr, und dieses Mal ist sie groß genug für diejenigen unter uns, die etwas mehr... Naja, größere Handgelenke können mitmachen.

Sicher, es ist Gorilla Glass 5, aber Google sollte hier Saphirglas verwenden, insbesondere wenn sie das Gleiche für ein Pixel Watch verlangen wie die Hauptkonkurrenten von Samsung, Huawei, Mobvoi und anderen. Die Pixel Watch 3 ist eine ziemlich schöne Uhr, aber wenn das Display die ganze Zeit so belichtet ist, kann man sich leicht vorstellen, dass Gorilla Glass 5 auf lange Sicht nicht ausreichen wird. Es ist jedoch IP68-zertifiziert und auch 5ATM, so dass es möglich sein sollte, es bei jedem Wetter zu tragen und zum Schwimmen mitzunehmen.

Bei dem Display handelt es sich um ein 1,4 Zoll großes LTPO AMOLED mit einer Auflösung von 456x456. Es ist alles sehr zuverlässig, und diese 45-Millimeter-Variante hat nicht die beängstigenden Kanten, die frühere Versionen hatten. Es gibt eine Always-on-Display-Option, wenn Sie es möchten, aber da die Akkulaufzeit nur auf der besseren Seite von "akzeptabel" liegt, ist es leicht vorstellbar, dass dies geradezu mittelmäßig sein wird, wenn das Display immer eingeschaltet ist. Unter der Haube befindet sich jedoch ein Snapdragon SW5100 mit 2 GB RAM, und es sind auch 32 GB Speicherplatz an Bord.

Das bedeutet, dass die Uhr über die Leistung verfügt, um WearOS 5 auf die reibungsloseste und reaktionsschnellste Weise auszuführen, die ich bisher gesehen habe, und es ist leicht zu vertrauen, dass die Uhr die drei kostenlosen Plattform-Updates, die Google versprochen hat, genauso reibungslos ausführen wird. Dies ist in vielerlei Hinsicht die reaktionsschnellste Smartwatch-Erfahrung, die ich außerhalb des Apple -Ökosystems hatte, und es beschämt sowohl Mobvoi als auch Samsung im Besonderen, wenn es um dieses reibungslose, vernetzte und vor allem aufgeblähte Software-Erlebnis geht.

Es gibt Dinge, von denen ich mir wünschte, Google hätte sie jetzt behoben, da die dritte Generation Pixel Watch gestartet wurde. Die proprietären Gurte könnten leicht gegen standardisiertere ausgetauscht werden, sie halten eineinhalb Tage mit einer Ladung, aber das Aufladen über eine POGO-Verbindung bedeutet, dass es kein sehr effizientes Ökosystem von Ladegeräten von Drittanbietern gibt, und Fitbit sollte wirklich für immer kostenlos sein, nicht nur die sechs Monate, die mit dem Kauf jedes neuen Pixel Watch verbunden sind.

Es ist immer noch die beste Android -basierte WearOS-Smartwatch auf dem Markt, aufgrund der großartigen Fähigkeit von Google, ein zusammenhängendes, gut funktionierendes Ökosystem von Pixel -Produkten zu schaffen, aber es gibt noch viel zu tun.