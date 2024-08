Philips Hue Twilight

Am coolsten ist es, wenn Philips Hue seine eigenen Lampen von Grund auf neu produziert. Täuschen Sie sich nicht, ihre verschiedenen Glühbirnen, Leuchten und andere Geräte, die das Zuhause automatisieren und "smartifizieren", sind auch fast immer solide Produkte, aber wenn sie über den Tellerrand hinausschauen und das ganze Zeug in einem Produkt anbieten, passiert normalerweise etwas Besonderes.

Die neueste Ergänzung ist Twilight, und dieses Nachtlicht, oder nicht zuletzt eine Lampe, die auf dem Nachttisch sitzt, wird in direkter Konkurrenz zu einer Vielzahl anderer Lampen auf den Markt gebracht, die Sie mit bestimmten Lichtgradientenszenarien in den Schlaf wiegen sollen. In erster Linie ist es "nur" eine äußerst geschmackvolle Lampe, eine der geschmackvollsten, die Philips Hue entworfen hat, wenn du mich fragst. Der Sockel ist aus Kork, sowohl der Sockel als auch der Schirm sind miteinander verschossen, in der Mitte verschmelzen sie fast, und das Kabel wird durch einen Kabelkanal auf der Rückseite geführt. Es ist elegant, subtil und passt fast überall hin.

Darüber hinaus sind die Grundlagen vorhanden, wie sie es bei Hue immer sind. Er liefert 4000 K bei 1380 Lumen und ist für 25.000 Betriebsstunden ausgelegt. Es ist schwer zu testen, aber nach dem, was ich sehen kann, sind dies ziemlich überlegene Spezifikationen.

Es besteht aus zwei Lichtquellen, eine zentrale befindet sich vorne, aber auf der Rückseite sind eine Reihe von Verlaufs-LEDs installiert, die über die ColorCast-Technologie einen ziemlich genauen Farbübergang liefern. Sie können natürlich mit bestimmten Setups herumspielen, wenn Sie das möchten, aber die ganze Idee ist, dass Hue mit einer Reihe von wissenschaftlichen Farb- und Lichtkombinationen gearbeitet hat, von denen wir mit Sicherheit wissen, dass sie den Stresspegel senken. Lustigerweise wird dies an mehreren Stellen als "wissenschaftsbasierte Szenen" bezeichnet, aber ich konnte keine tatsächliche Forschung oder Expertenmeinungen finden, die dies belegen. Nehmen Sie es also mit einem Körnchen Salz. Es ist jedoch entspannend, und dank des Ultra-Low Dimming von Hue können beide Lichtquellen viel, weit nach unten gedreht werden. Dies gibt Ihnen viele Möglichkeiten, ein Szenario zu erstellen, in dem Sie sich entspannt fühlen.

Es wird alles über die App oder Google Home oder über einen Sprachassistenten aktiviert, aber es gibt eine physische Taste oben auf Twilight, die nicht nur ein bestimmtes Schlafszenario aktivieren kann, wenn Sie das möchten, sondern auch andere Lampen in Ihrem Schlafzimmer steuern kann, damit andere Hue-Lampen mit Twilight funktionieren.

Es funktioniert hervorragend und existiert in der Spannung zwischen dem Taktilen und dem Digitalen, die es so viel einfacher macht, mit diesen Smart-Home-Geräten zu interagieren. Darüber hinaus beherrscht Hue nach wie vor sowohl das Design als auch die Produktion, und Twilight strahlt Luxus aus. Die einzige Hauptbeschwerde ist der Preis. Hue ist in der Regel relativ bescheiden, wenn es um ihre eigenen Lampen geht, aber etwas unter 250 Pfund sind ziemlich teuer, eigentlich zu teuer, wenn Sie mich fragen.

Das sollte jedoch die Wohlhabenden oder nur die Sparenden, nicht davon abhalten, eine Lampe zu kaufen, die man nur als hervorragende und effiziente Lampe für das Schlafzimmer bezeichnen kann.

