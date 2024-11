Philips Avent Premium Connected Baby Monitor

Wir verwenden Video-Türklingeln, um zu überprüfen, ob der Postbote uns weitere weiße H&M-T-Shirts gebracht hat, intelligente Assistenten, um das Badezimmerlicht einzuschalten, und Lautsprecher, die Backstreet Boys im ganzen Haus abspielen, während wir uns bewegen. Unser Zuhause, oder viele Häuser, sind zum Guten oder zum Schlechten "intelligenter" geworden.

Es bedeutet auch, dass wir uns mit noch mehr Gerüchten als sonst auseinandersetzen mussten, da ein Hersteller nach dem anderen Gott weiß was über sein neuestes intelligentes Produkt behauptet, das dies und jenes revolutionieren wird.

Nehmen wir zum Beispiel Babys; Was bedeutet es wirklich, wenn Ihr Baby weint? Gibt es ein Atemproblem? Das neue Babyphone Philips Avent Premium Connected kann Ihnen nicht nur einen Live-Video-Feed Ihres schlafenden Babys zeigen, sondern Sie können dank KI auch lernen, was wirklich vor sich geht.

Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich zwei Jungen im Alter von vier und zwei Jahren habe, die gerade angefangen haben, im selben Zimmer, im selben Bett zu schlafen. Wir haben vor langer Zeit entdeckt, wie schön es ist, eine Kamera anstelle eines herkömmlichen Babyphones zu verwenden, da wir die Anzahl der Besuche am Abend normalerweise reduzieren konnten, denn wenn ein traditioneller Babyalarm ausgelöst wurde und somit einen Blick erforderte, konnten wir eigentlich nur sehen, dass Sigurd sich gerade umgedreht hatte. oder dass Arthur fest schlief.

Wir kommen zu all dem KI-Zeug, aber im Grunde ist das Philips Avent Premium Connected das coolste Babyphone, das wir je ausprobiert haben, und wischt den Boden mit den klassischen Standbeinen von Neonate wirklich auf. An erster Stelle steht das ganze Konzept, dass der Avent ohne WLAN einwandfrei funktioniert, und zwar im ganzen Haus, auf der Straße und auf der Terrasse. Philips sagt 400 Meter Entfernung für Audio, aber welche Art von Hexerei braucht es, um eine lokale Videoverbindung in nur 50 Metern Entfernung so reibungslos funktionieren zu lassen. Ja, ich verstehe es nicht. Sie können sich über einen Video-Feed freuen, ohne WIFI oder ähnliches verwenden zu müssen. Allein das ist enorm.

Secure Connect verwendet auch verschlüsselte Kanäle, um das Signal zu sichern, und obwohl es eine App gibt, mit der Sie das Babyphone an anderer Stelle einchecken können, ist es immer noch ziemlich beruhigend, dass Sie Avent Connected vollständig offline halten können, wenn Sie möchten. Während Technologie uns zwar cooler machen kann, habe ich mich über die App nach meinen schlafenden Jungs erkundigt, als ich kürzlich mit meinen Freunden in Deutschland wanderte. Es ist etwas Besonderes, und als ich sie sah, war ich gelinde gesagt dankbar.

Der Bildschirm ist 1080p über ein 5-Zoll-LCD, was ausreichend ist. Es gibt ein Thermometer, Nachtlicht in der Kamera, Timer, Talk Back (für diejenigen, die aus irgendeinem Grund über die Kamera mit ihrem Kind sprechen möchten) und sogar Schlaflieder. Ja, einige dieser Funktionen sind für meinen Geschmack etwas zu futuristisch, aber die Kernfunktionalität ist so grundsolide, dass ich bereit bin, dieses Spiel allein auf dieser Grundlage uneingeschränkt zu empfehlen.

Sogar die Akkulaufzeit auf dem Bildschirm ist fantastisch, und wir sitzen seit etwa drei Abenden (das ist eine ständige Nutzung von etwa 19:30 bis 22:30 Uhr jeden Abend, also zwischen 9 und 10 Stunden konstanter Nutzung), so dass wir auch dort nicht wirklich etwas zu beanstanden haben.

Zu diesen sogenannten KI-Features habe ich allerdings nicht wirklich etwas Nettes zu sagen. Zunächst einmal sind sie nicht kostenlos, Sie erhalten nur drei Monate "Zoundream" im Paket, aber danach ist es ein Abonnement, und die Idee ist, dass Sie den Schrei interpretieren und herausfinden können, ob es sich um ein hungriges Baby oder ein Baby mit Bauchschmerzen handelt. Mir ist klar, dass es verschiedene Arten des Weinens gibt, aber zunächst einmal wäre es geradezu seltsam, nicht sofort zu Ihrem Baby zu gehen, wenn es weint, sondern sich stattdessen hinzusetzen und nachzudenken und Zoundream die Analyse vorher übergeben zu lassen. Es ist einfach zu künstlich.

Die Atemfrequenz ist vielleicht nützlicher, da es etwas mehr Wissenschaft gibt, die Ihnen zum Beispiel auch sagen kann, ob dem Baby oder Kind zu heiß ist, basierend auf Atemfrequenzanalysen. Aber auch hier ist es ein bisschen weit hergeholt, da man ein eingebautes Thermometer hat und man als Eltern weiß, wann es zu heiß oder zu kalt ist. Und ja, wir hatten auch einmal einen Fehlalarm bei der Beatmung, als es Arthur gut ging, und dann haben wir ihn ausgeschaltet. Würdest du das Gleiche tun? Ich werde das nicht kommentieren.

Auch wenn diese intelligenten Funktionen wie der gleiche "Flaum" erscheinen, den wir von der gesamten Technologiebranche erwarten, ist Avent Connected ein solcher Volltreffer, wenn es um diese gewöhnlichen alltäglichen Dinge geht, dass ich es immer noch für die Goldmedaille empfehlen würde. Bildschirm, App, Akkulaufzeit, Reichweite, Bildqualität – das alles ist geradezu erhaben und entschädigt auch an anderer Stelle im Marketingmaterial für diese sonst eher leeren Versprechungen.