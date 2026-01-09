Phasmophobia Entwickler steigt mit neuem Label ins Verlagsgeschäft ein

HQ

Es ist keineswegs ungewöhnlich, dass Indie-Entwickler, die unerwarteten Erfolg haben, einen Teil ihres Ruhms wieder ins Indie-Geschäft bringen, indem sie Verlagslabels eröffneten, um zukünftige Indie-Hits zu fördern. TinyBuild ist ein Beispiel, aber es gibt viele andere, darunter Poncle, Dotemu, Annapurna Interactive und so weiter. Jetzt möchte auch der Ersteller von Phasmophobia in dieses Segment einsteigen.

Kinetic Games hat ein neues Verlagslabel namens Kinetic Publishing vorgestellt, das einen Teil des Ruhms und der Ressourcen, die das Studio mit den bisher 25 Millionen verkauften Verkäufen von Phasmophobia angehäuft hat, nutzen soll, um vielversprechende Indie-Projekte hervorzuheben.

Uns wird mitgeteilt: "Kinetic Publishing hat das Ziel, Innovationen im Bereich der unabhängigen Spieleentwicklung voranzutreiben und Teams bei Spielen aus einer Vielzahl von Genres zu unterstützen, mit Fokus auf eine kleine Tafel, sodass jedes Team sinnvolle Aufmerksamkeit neben maßgeschneiderter Unterstützung erhalten kann."

Das Label wird Indie-Labels anbieten, die finanzielle, rechtliche und marketingbezogene Unterstützung vertreten, sowie umfassendere Entwicklungsberatung. Es wird Projekte kleiner Teams und Einzelentwickler weltweit übernehmen und diese 12 bis 18 Monate vor dem Launch des Spiels bei den Veröffentlichungszielen unterstützen.

Wir wissen noch nicht, welche Spiele von Kinetic Publishing vertreten sein werden, aber uns wurde mitgeteilt, dass diese Initiative die Entwicklung von Phasmophobia nicht beeinflussen wird, die 2025 weiter voranschreitet und "2026 noch viel mehr folgen wird, einschließlich der Reise zum 1.0-Start, wobei Kinetic Games bald die diesjährige Roadmap vorstellen wird."