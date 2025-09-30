Luke Donald könnte beim Ryder Cup 2027 noch als Kapitän des Teams Europa zurückkehren

HQ

Die Buchmacher und die Experten schienen sich einig zu sein, dass Team Europa trotz des Gewinns derRyder Cup 2023 in Italien bei der Titelverteidigung in New York bei der Ausgabe 2025 des Turniers überfordert sein würde. Doch am vergangenen Wochenende erwiesen sich diese Vorhersagen als ungenau, denn nach den ersten beiden Tagen hatte Team Europa einen massiven Vorsprung und hielt den Pokal quasi wieder in den Händen.

Es war nicht ohne dass die Amerikaner am letzten Tag einen guten Kampf lieferten, aber trotz sieben Punkten Rückstand (Team Europa brauchte nur 14 Gesamtpunkte, um die Trophäe zu verteidigen und startete mit 12 Punkten in den Sonntag...), gewannen die Amerikaner ihre Spiele weiter und sorgten schließlich dafür, dass das Turnier bis zum Schluss entschieden wurde. Aber Team Europa überlebte und überwand den Druck, verteidigte nicht nur die Trophäe, sondern gewann auch die Ryder Cup und führte das Team von 12 Spielern unter der Leitung von Luke Donald zum zweiten Mal in Folge zum Meistertitel.

Die Frage ist nun, ob Team Europa 2027 zum zweiten Mal in Folge Meister werden kann, wenn das Ryder Cup für ein Event in Irland nach Europa zurückkehrt. Es wird ein Heimvorteil sein, aber wird die Mannschaft von demselben Mann als Kapitän angeführt werden, den viele als den besten aller Zeiten ansehen?

Donald sprach mit Sky Sports, wo er die Tür für eine weitere Amtszeit als Trainer des Teams offen ließ und Folgendes erklärte:

"Ich werde es [das Kapitänsamt 2027] jetzt nie ausschließen. Ich brauche Zeit, um das zu verarbeiten. Wie bei allem, was ich tue, gehe ich detailliert darauf ein, was die Herausforderung ist und was vor mir liegt.

"Viele Leute dachten, ich sei verrückt, ein zweites Mal zu gehen. Warum jetzt? Wenn in Rom alles gut lief, gehe ich einfach als Sieger nach Hause, aber jetzt habe ich natürlich zu Hause und auswärts gewonnen - das ist etwas ganz Besonderes."

Die andere Frage ist, welche Spieler für den Kader von Team Europa ausgewählt werden und ob der Kapitän die gleichen 12 zurückbringt, die auch 2023 und 2025 begonnen haben. Und wer wird der Trainer von Team Amerika sein, nachdem Keegan Bradley zweimal in Folge im In- und Ausland verloren hat?