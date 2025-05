Pepe Reina kündigt seinen Rücktritt vom Profifußball an

HQ

Pepe Reina, einer der legendärsten Torhüter der spanischen Nationalmannschaft, geht in den Ruhestand, obwohl er nicht besonders für seine Paraden bekannt ist, zumindest mit La Roja. Jeder in Spanien kennt ihn für seinen Beitrag zur Gruppe, er ist ein Schlüsselfaktor für die Aufrechterhaltung einer guten Atmosphäre in der Kabine, ohne jemals die erste Wahl im Tor zu sein. Nun gibt der Weltmeister und zweifache Europameister mit Spanien im Alter von 42 Jahren nach 26 Saisons als Profi seinen Rücktritt vom Fußball bekannt.

In einem Interview mit Movistar+ kündigte er an, dass er seiner Karriere ein Ende setzen wird. "Es ist das Ende einer sehr schönen Karriere, eines sehr erfüllten Lebens, ich fühle mich sehr glücklich für das, was ich durchgemacht habe, es sind viele Jahre vergangen... Ich habe es nicht erwartet, aber ich denke, die Zeit ist gekommen und ich möchte es hier beenden." Die gute Nachricht ist jedoch, dass Reina weiterhin mit dem Fußball bei Villarreal in Verbindung gebracht wird, die ihm die Chance angeboten haben, in der nächsten Saison ihre Jugendmannschaft zu trainieren.

Der Torhüter spielte derzeit für Como 1907, der kürzlich in die Serie A aufgestiegen ist und von seinem Landsmann Cesc Fábregas trainiert wird, und schaffte es, nach dem Aufstieg im letzten Jahr mit einer starken Position in der ersten Liga als Zehnter in der Serie A zu bleiben. "Ich hatte mehr zu bieten, und dieses Jahr hat mir klar gemacht, dass ich jetzt leer bin, in dem Sinne, dass ich dem Fußball von dieser Position aus nicht mehr bieten kann", fügte Reina hinzu.

Er debütierte im Jahr 2000 beim FC Barcelona und hat mit einer für viele beneidenswerten Bilanz nach Hause, nachdem er neun Titel gewonnen hat, darunter die WM 2010 und zwei Europameisterschaften 2008 und 2012 sowie Titel mit seinen Vereinen wie eine Bundesliga mit Bayern München, einen italienischen Pokal mit Napoli und einen FA Cup mit Liverpool. Sein unerledigtes Geschäft war jedoch die Champions League, wo er 2007 das Finale gegen Milan verlor.

Er war nicht nur ein großartiger Torhüter in wichtigen europäischen Mannschaften, sondern wird auch für sein Charisma und seine Schlüsselrolle bei den Erfolgen der Spanier in Erinnerung bleiben.