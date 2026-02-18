People of Note Gameplay-Vorschau: Nicht ganz mein Tempo

HQ

Wenn Musik und Spiele perfekt zusammenpassen, fühle ich mich wie Remys Bruder in Ratatouille, der zum ersten Mal Erdbeere und Käse probiert. Eine großartige Kombo, und ob das Orchester anschwillt, wenn du in eine Bossarena steigst und kurz davor bist, von einem Drachen in Elden Ring besiegt zu werden, oder die einfache Atmosphäre während des neuesten Restylings deiner Animal Crossing-Insel – Spiele sind ohne gute Musik bei weitem nicht so großartig. So verbunden sind die beiden, dass in den letzten Jahren Spiele aufgetaucht sind, die ausschließlich der Musik gewidmet sind. Auch solche, die nicht nur Rhythmus- oder Tanztitel sind.

Stray Gods, No Straight Roads, und jetzt People of Note. Das rhythmische Rollenspiel von Iridium Studios und Annapurna Interactive strebt an, ein Videospiel-Musical zu sein, mit einem viel mehr Final-Fantasy-ähnlichen Gameplay-Ansatz als das interaktive Erzählen von Stray Gods. Wir schlüpfen in die Rolle von Cadence (die erste von vielen musikalisch benannten Personen, Gegenständen, Orten und mehr), einer jungen Popstar mit großen Träumen, einen Musikwettbewerb in ihrer Heimatstadt zu gewinnen. Nachdem ihr gesagt wurde, sie habe nicht die nötigen Fähigkeiten, versucht Cadence, eine Gruppe zu gründen, um ihr mehr musikalisches Spektrum zu verleihen. In der Demo, die wir gespielt haben, waren wir auf der Suche nach unserem ersten Bandkollegen, der sich als legendärer Rockstar namens Frret herausstellte.

Unsere Begegnung mit Fret kam zufällig, als er sich mit Cadence zusammenschloss, um gegen eine vom Wilden Westen inspirierte Fraktion namens Homestead zu kämpfen. Nachdem wir durch die Split-Wüstenstadt Durandis gegangen und ein wenig erkundet hatten, bekamen wir unseren ersten Eindruck vom Kampf in People of Note. Ähnlich wie seine rundenbasierten RPG-Inspirationen drehen sich die Kämpfe in People of Note um eine Zugreihenfolge, die als Strofe bekannt ist, mit der du in einer Runde angreifen, Fähigkeiten einsetzen und dich ausruhen kannst sowie Mash-ups zusammen mit deinen Bandkollegen einsetzen kannst, wenn du Schaden nimmst. Wenn du in deinem Zug angreifst oder eine Fähigkeit benutzt, bekommst du ein paar Quick-Time-Events, um zusätzlichen Schaden zu verursachen oder einen Gruppenmitglied zusätzlich zu heilen. In gewisser Weise ähnlich wie Clair Obscur, aber zugegeben viel weniger dynamisch. Es gibt keine defensiven Aktionen, also musst du einfach die Zähne zusammenbeißen und auf das Beste hoffen, wenn ein Gegner dich mit seiner Gitarre auf den Kopf schlägt.

Die gewöhnlichen Kämpfe gegen normale Gegner wirken eher formelhaft und manchmal etwas langsam. Ziemlich offensichtliche Polsterung, statt eine Gelegenheit, deine neuesten Fähigkeiten auszuprobieren und zu sehen, wie stark du werden kannst. In anderen rundenbasierten RPGs sollten diese Begegnungen überhaupt nicht lange dauern, und dennoch gibt People of Note manchmal zusätzliche Gesundheit für Gegner, Barrieren und andere Möglichkeiten, diese Jobber-Kämpfe in die Länge zu ziehen. Es hilft auch nicht, dass wir nur zwei Bandkollegen haben, was bedeutet, dass man selbst bei perfektem Spiel nicht das volle Ausmaß der spannenden Kämpfe bekommt, wie in den Trailern gezeigt wird.

Wo es jedoch glänzte, waren die Bosskämpfe. Wir haben zwei in der Demo gespielt, wobei letzteres interessante mechanische Änderungen zur üblichen Formel bot und uns die Chance auf einen richtigen Nagelbeißer gab, bei dem wir Heilung, Verteidigungsbuffs und perfekt getimte Angriffe einsetzen mussten, um den Tag zu gewinnen. Es passiert viel, zumindest am Anfang in People of Note s Schlachten, aber wenn man die Oberfläche abzieht, findet man sie sehr einfach. Nutze das Beste aus, wenn der Stil deines Bandkollegen in Aktion ist, und tut ansonsten einfach, was ihr könnt, um am Leben zu bleiben und den Feind zu besiegen. Das ändert sich leicht in den Bosskämpfen. Bosse werden im Verlauf des Kampfes auch stärker, was bedeutet, dass man einen Anreiz hat, sie nicht in ihrer stärksten Form zu sehen. Es ist auf eine gewisse Weise etwas seltsam, denn es wirkt, als würde man sich die epischste Schlacht rauben, aber wahrscheinlich zum Sieg willen.

Abgesehen vom Kampf fühlte ich mich manchmal etwas überrascht von People of Note. Es ist ein weltumspannendes Abenteuer mit einer alternativen Realität, die buchstäblich von Musik geprägt ist. Es ist zeitweise tonal etwas verwässert, hält sich nie ganz an ein augenzwinkerndes Musical oder eine ernstere Geschichte darüber, sich gegen die Macht zu stellen, um... naja, ich weiß nicht... Musik besser spielen, schätze ich? Ich habe das Gefühl, dass etwas wie No Straight Roads das besser macht, wo sofort klar wird, wer unsere Protagonisten sind und was sie machen wollen. Die Demo von People of Note spielt in einer Zeit, in der Cadence scheinbar langsam lernt, dass die Welt nicht nur um Musikwettbewerbe geht, sondern weil wir nicht das Gesamtbild haben, ist es unmöglich vorherzusagen, wohin diese Geschichte führen wird. Es ist ein bisschen so, als würde man den Teil von Hamilton kurz vor Kriegsbeginn hören und dann wieder gehen. Man kann sich denken, wohin das alles führt, aber in People of Note bin ich mir nicht sicher, ob es mich genug gepackt hat, um weiterzumachen.

Erkundung und Fortbewegung sind minimal, und obwohl die Rätsel ordentlich waren, sind sie offensichtlich keine Priorität, da man sie im Spielmenü buchstäblich ausschalten kann. Iridium hat hier einen starken Fokus auf Geschichte und strategische Kämpfe, aber als die Demo endete und wir einen Trailer mit dem Veröffentlichungsdatum des Spiels (dem 7. April) bekamen, schien es mich besser zu motivieren als das, was ich gerade gespielt hatte. Vielleicht ist es einfach ein unangenehmer Teil des Spiels, den man zeigen kann, aber wenn People of Note als großartiges Beispiel für ein Gaming-Musical gelten soll, hoffe ich, dass der Rest des Spiels etwas schneller ist, als er sich ziehen kann.