Pennywise terrorisiert sogar das US-Militär in neuem IT: Welcome to Derry Trailer

HQ

Die beiden modernen IT-Filme unter der Regie von Andrés Muschietti wurden auf Anhieb zu Kult-Horrorklassikern und zu einer herzlichen Hommage an die 80er-Jahre-Version mit Tim Curry in der Hauptrolle und nicht zuletzt an Stephen Kings Romanvorlage. Und um diesen Erfolg fortzusetzen und die Geschichte der Stadt, in der der monströse Clown Pennywise lebt, weiter zu erforschen, kommt jetzt IT: Welcome to Derry, die Prequel-Serie, die 26 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils von ES spielt.

Nun machen wir einen Zeitsprung zurück ins Jahr 1962, als sich in der scheinbar friedlichen Stadt Derry im Bundesstaat Maine eine Welle von Verschwindenlassen und Todesfällen unter seltsamen Umständen ereignet, die sich eine neu angekommene Familie nicht erklären kann. Es scheint auch die Ursprünge von Pennywises Ankunft in Derry aus dem Weltraum zu erforschen, so dass es viel zu erzählen geben wird.

IT: Welcome to Derry wird ab dem 26. Oktober (27. Oktober in einigen Ländern) auf HBO Max verfügbar sein, damit Sie sich auf den intensivsten Halloween-Horror-Marathon Ihres Lebens einstimmen können.

Schauen Sie sich unten den offiziellen Trailer zu IT: Welcome to Derry an.