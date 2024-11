Pedestal Moon Pro

Wir haben in den letzten Jahren nur Lob für die Bemühungen von Danish Pedestal erhalten, und das liegt einfach daran, dass sie das Beste aus industriellem, minimalistischem und typisch skandinavischem Design mit etwas so unglaublich Funktionalem und Pragmatischem kombinieren - "das Beste aus beiden Welten", wie Hannah Montana so weise beschrieben hat.

Moon Pro ist sowohl anders als auch eine natürliche Erweiterung des Pedestal -Ökosystems, und genau aus diesem Grund ist es sehr interessant. Es ist in erster Linie für den Besprechungsraum konzipiert, aber wir denken, dass es eines der coolsten Modelle von Pedestal ist.

Das Konzept ist immer noch dasselbe; Es handelt sich um einen pulverbeschichteten Stahlständer, an dem Sie einen 40- bis 75-Zoll-Fernseher montieren, und dank der vier Räder ist Ihr Fernseher jetzt mobil, genau wie Bang & Olufsen vor vielen Jahren Dänen und andere auf der ganzen Welt zu lieben gelehrt hat. Moon Pro unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es einen viel höheren Einhängepunkt hat. Der Standfuß selbst ist ebenfalls 158 Zentimeter hoch, was bedeutet, dass der Fernseher mit etwa 180 Zentimetern ungefähr auf einer Linie mit einer stehenden Person steht.

Die Idee ist, dass dies den Fernseher ideal für einen Blickfang in einem Besprechungsraum oder anderen geschäftsorientierten Umgebungen macht, aber wenn Sie darüber nachdenken, gibt es auch für normale Familien weitaus mehr Vorteile. Anfangs wäre vielleicht der einzige Kritikpunkt, den man an den regulären Modellen von Pedestal vorbringen könnte, dass der Fernseher recht niedrig montiert ist. Dies macht es etwas anfällig für neugierige Finger von Kindern und andere potenzielle Unfälle. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Menschen dafür, ihren Fernseher an eine Wand zu hängen, sowohl um ihre teure Investition zu schützen, als auch um einen bequemen Betrachtungswinkel zu erhalten. In unserem Wohnzimmer hängt nun ein typischer 65" Fernseher genau dort, wo er an der Wand gehangen hätte.

Darüber hinaus verfügt Moon Pro über Bremsen an den Rädern, die einfach ein- und ausklicken und so ein Wegrollen des Ständers verhindern. Pedestal positioniert dies als smart im Büro, aber es ist genauso smart zu Hause, besonders wieder, wenn Sie Kinder im Haushalt haben.

Das höhere Design ermöglicht ein eingebautes Regal, aber im Gegensatz zu anderen Modellen, wie z. B. Straight Rollin', ist es keine Metallklammer, die es an Ort und Stelle hält. Das Regal Pro ist stärker in das Design integriert und wirkt dadurch robuster und fühlt sich auch so an.

Die Höhe bedeutet natürlich, dass jedes der vier Beine etwas länger ist, was zu einem etwas wackeligeren Profil führt. Es ist sicherlich nicht so, dass Moon Pro völlig unsicher oder instabil ist - Sie haben alles Vertrauen der Welt in den Befestigungsmechanismus, zumal Pedestal Ihnen auch zwei Halterungen gibt, die Sie an der Unterseite befestigen können. Aber es ist etwas, dessen man sich bewusst sein sollte, das ist sicher.

Darüber hinaus fügt sich Moon Pro natürlich in das weitläufige Ökosystem von Pedestal ein. Das bedeutet, dass auf der Rückseite Platz für magnetische Steckdosenleisten, Halterungen für ein PlayStation 5 Pro, Apple TV und Fernbedienungen ist. Sicher, es ist ein bisschen teuer, wenn man alles haben muss, aber insgesamt ist es hier immer noch ein absoluter Geniestreich, einer, den noch niemand sonst kopiert hat.

Pedestal sollte erfolgreich und anerkannt sein, denn diese Produkte bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen schönem Design und funktionaler Innenarchitektur. Es ist selten, dass dieser Nerv so direkt getroffen wird, und dafür verdienen Moon Pro und die meisten ihrer anderen Produkte bisher alles, was sie bekommen können.