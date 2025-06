Pawprint Studio enthüllt neuen Kreaturensammler Aniimo

Die Enthüllung von Aniimo gab dem Xbox Games Showcase eine viel gesündere Atmosphäre und gab uns einen weiteren Pokémon-ähnlichen Kreaturensammler, komplett mit neuen niedlichen Monstern und einer neuen Welt, die es zu erkunden gilt.

Wir können nicht nur die Bestien fangen, um unsere Freunde anzurufen, sondern auch an ihrer Seite kämpfen, um mehr Kreaturen zu fangen und sogar als sie zu spielen. Ähnlich wie bei PokéPark kannst du je nach Kreatur, die du spielst, unterschiedliche Fähigkeiten einsetzen.

Wir haben bisher nur einen Vorgeschmack darauf bekommen, was in Aniimo verfügbar ist, aber wenn man bedenkt, dass wir bis 2026 Zeit haben, um die Veröffentlichung zu sehen, haben wir genug Zeit, um zu sehen, was es sonst noch im Spiel zu tun gibt.