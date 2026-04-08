PAW Patrol: Dino World erscheint im Juli für PC und Konsolen

Diesen Sommer kehrt die ikonische PAW Patrol für ein brandneues großes Blockbuster-Abenteuer namens PAW Patrol: The Dino Movie zurück ins Kino. Da diese Premiere im August ansteht, arbeiten Nickelodeon und Outright Games erneut zusammen, um diesen Sommer noch mehr auf die PAW Patrol zu konzentrieren, indem sie Ende Juli ein neues Adventure-Spiel präsentieren.

Unter dem Namen PAW Patrol: Dino World führt dieses Projekt die ikonischen Heldenwelpen zu Dino Island, wo sie mit einem "frischen, geschichtengetriebenen Abenteuer" beauftragt werden, das für Kinder und Familien entwickelt wurde. Es ist als Begleitung zum Kinofilm konzipiert, aber nicht direkt mit den Ereignissen des Films verbunden, da sich das Spiel stattdessen darauf konzentriert, die Spieler zu bitten, sich als ihre Lieblings-Rettungswelpen anzuziehen, um prähistorischen Freunden zu helfen.

Das Spiel unterstützt Koop-Modus für bis zu zwei Spieler und bietet leichte Herausforderungen, die perfekt für diejenigen sind, die eine "zugängliche Einführung in Video-Adventure-Gameplay" suchen. Uns wird gesagt, dass die verschiedenen Welpen jeweils einzigartige Werkzeuge und Spieloptionen mitbringen: Skye kann mit ihren Flügeln in unzugängliche Bereiche fliegen, während Marshall mit seiner Wasserkanone Umweltelemente aktivieren kann.

Was das Veröffentlichungsdatum und die Plattformen von PAW Patrol: Dino World betrifft, so wird das Spiel am 31. Juli für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.