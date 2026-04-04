Die PAW Patrol findet die "größte Entdeckung der Welt" im Teaser The Dino Movie

2026 ist ein riesiges Jahr, wenn man Animation liebt, besonders die Art von familienfreundlichen Filmen, mit denen man Kinder ins Kino nehmen kann. Der Super Mario Galaxy Movie, Minions & Monsters, Forgotten Island, Toy Story 5 – es gibt so viel, worauf man sich freuen kann, und das berücksichtigt noch nicht einmal einen der größten kommerziellen Hits des Jahres.

Im August wird die äußerst beliebte PAW Patrol-Serie für ihren nächsten Kinostart in die Kinos gehen. Bekannt als PAW Patrol: The Dino Movie, zeigt dieser Film die Hundegefährten, die gemeinsam eine verlorene Insel erkunden, auf der allerlei gefährliche prähistorische Reptilien leben – ein Fund, der als "größte Entdeckung der Welt" gilt.

Die Premiere feiert am 14. August, mitten in den Sommerferien der Schule, und unten können Sie den Teaser zu diesem kommenden Film und seine Zusammenfassung sehen. Wirst du die Kinder zur PAW Patrol mitnehmen? Es wird neue Musik von den Backstreet Boys geben, also gibt es etwas, das auch ältere Zielgruppen ansprechen könnte...

"Nachdem ihr Schiff in einen mysteriösen Sturm geraten ist, stürzen die PAW Patrol Welpen auf einer unerforschten tropischen Insel voller Dinosaurier ab. Sie treffen Rex, einen Welpen, der seit Jahren auf der Insel gestrandet ist und ein Experte für alles, was mit Dinos zu tun hat, entwickelt hat. Als der Erzfeind der PAW Patrol, Bürgermeister Humdinger, waghalsig mit dem Bergbau beginnt, in der Hoffnung, die Insel für ihre natürlichen Ressourcen auszubeuten, verursacht er unbeabsichtigt einen riesigen, ruhenden Vulkan. Die PAW Patrol Welpen werden in eine Reihe von hochriskanten, dino-großen Rettungen geworfen, die größer sind als alles, was sie je gemacht haben, da sie Humdinger stoppen müssen, bevor alles auf der Insel ausstirbt."