Paula Badosa überwindet monatelange Schmerzen und feiert ein spannendes Comeback in Roland Garros

Paula Badosa, die einzige Spanierin in den Top 50 (Top 10) der WTA, hat viel unter Verletzungen gelitten, die ihre Karriere behindert haben, zu der auch das Erreichen des Halbfinales der Australian Open im vergangenen Januar gehört. Die 27-Jährige gibt jedoch nicht auf und hat bereits eines der spannendsten Comebacks des gerade begonnenen Roland-Garros-Turniers hingelegt, als sie die Japanerin Naomi Osaka (auf Platz 48 der Weltrangliste) nach einem Satzrückstand mit 6:7 (1), 6:1, 6:4 besiegte.

"Ich habe in den letzten zweieinhalb Monaten nur ein ganzes Match gespielt. Für mich ist jede Minute auf dem Platz jetzt sehr wertvoll. Es ist also nur das und keine Erwartungen", sagte Badosa, die sagte, dass sie realistisch sein muss. Nach ihrer Verletzung in Miami bestritt sie nur zwei Spiele, eine Niederlage gegen Liudmila Samsonova und einen Sieg, weil ihre Rivalin Marie Bouzkova aufgab.

Die Spanierin glänzt jedoch vor allem in Roland Garros, dem Turnier, bei dem sie mehr Spiele gewonnen hat, nämlich 12, und bei ihren vier vorherigen Teilnahmen bei den French Open immer die dritte Runde erreichte.

Paula Badosas ermutigende Botschaft vor ihrem Debüt in Roland Garros

Letzte Woche, nach ihrer Niederlage in Straßburg, postete Badosa eine motivierende Nachricht auf Instagram: "Badosa ist hier, um zu bleiben", was jetzt nach ihrem atemberaubenden Comeback umso mehr zutrifft.

"Nach Monaten an der Seitenlinie, zwei schmerzhaften Injektionen und unzähligen Stunden der Rehabilitation bin ich zurück. Nicht nur, um sich zu messen, sondern um wieder auf höchstem Niveau zu kämpfen. Was die meisten Menschen nicht sehen, ist die Frustration, die Angst, die stillen Kämpfe. Der Zweifel, der sich einschleicht, wenn dein Körper nicht mehr das tut, was er früher getan hat, und du dich fragst, ob er das jemals wieder tun wird.

Ich habe heute nicht gewonnen, aber auf einem Tennisplatz zu stehen, ist schon ein Sieg. Eine Sache, die ich immer garantieren werde, ist, dass ich kämpfen werde, egal was passiert. Ich bin nicht nur zurückgekommen, um zu spielen. Ich bin zurückgekommen, um zu beweisen, dass mich nichts aufhalten kann. Wir sehen uns in Paris, Badosa ist hier, um zu bleiben."