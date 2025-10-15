Paul Seixas, die neue Radsport-Sensation in Frankreich, lehnt den Vergleich ab, in seinem Alter besser als Pogacar zu sein

HQ

Paul Seixas, vor 19 Jahren in Lyon geboren, ist eines der großen Versprechen für den französischen Radsport im Allgemeinen und für das UCI WorldTeam Decathlon-AG2R La Mondiale, der am vergangenen Wochenende beim Giro di Lombardia als jüngster Fahrer seit über 100 Jahren in die Top 10 fuhr (Siebter bei einem der härtesten Eintagesrennen im Straßenradsport, bekannt als das Monument der Bergsteiger.

Es war auch das erste Monument für Seixas, der im letzten Jahr das Zeitfahren bei den UCI-Junioren-Weltmeisterschaften 2024 gewonnen hat, Zweiter bei Paris-Camembert wurde, das Rote Trikot und die Punktewertung bei der Tour of the Alps und den 1. Platz in der Gesamtwertung bei der Tour de l'Avenir gewann. Und vielleicht noch beeindruckender wurde er bei der Europameisterschaft Dritter hinter Tadej Pogačar und Remco Evenepoel.

RMC Sport ist in Frankreich bereits eine Sensation und fragte den Teenager, ob er nächstes Jahr an der Tour de France teilnehmen wird. Er sagte, er wisse es immer noch nicht, da er wisse, dass die Tour viel Mediendruck mit sich bringe, aber er habe bestätigt, dass er in der nächsten Saison an einer der drei großen großen Touren teilnehmen wolle (Tour de France, Giro d'Italia oder Vuelta a España).

Und auf die Frage, ob Seixas in seinem Alter bereits besser ist als Pogacar, der weithin als einer der besten aller Zeiten gilt, weist Seixas darauf hin, dass "wir zu seiner Zeit, mit 19, in Bezug auf Entwicklung und Struktur nicht so weit entwickelt waren. Und am Ende hat er vielleicht halb so viel trainiert wie ich und ist nicht die gleichen Rennen gefahren."

"Das Wichtigste sind nicht die Punkte, sondern eines Tages zu explodieren, so wie er es getan hat. Und auch, um das Top-Niveau zu erreichen, nicht mit 19 der Stärkste zu sein", fügte er hinzu, besonders in seinem Alter sehr bescheiden. Wir werden ihn in den kommenden Jahren gut im Auge behalten...